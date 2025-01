Un protest masiv al lucrătorilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională se desfășoară la această oră în București. Câteva mii de poliţişti, agenţi din penitenciare şi alţi ai structurilor MAI s-au reunit vineri, în jurul orei 12.00, în Piața Constituției. Conform programului stabilit de organizatori, oamenii au plecat în marș spre sediul guvernului, cu oprire la mai multe ministere, aflate în drum.

Reprezentanții din apărare, ordine public şi siguranţă naţională sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern. Aceștia și-au prezentat revendicările salariale în cadrul unor negocieri cu conducerea MAI, însă discuțiile au eșuat. Drept urmare, au organizat un protest, pe 17 ianuarie, în București.

„Astfel, la data de 17.01.2025, începând cu ora 12.00, începem protestul comun al organizaţiilor sindicale din familia ocupaţională apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – la care se alătură şi unele structuri asociative ale rezerviştilor militari, inclusiv ACMRR din MAI -, în Piaţa Constituţiei, de unde vom pleca în marş către Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne, urmând apoi traseul spre Piaţa Victoriei, la Guvern, unde vom protesta până la ora 16.00-16.30”, au transmis sindicaliştii.

În Piața Constituției s-au strâns, în jurul prânzului, câteva mii de sindicaliști, numărul lor fiind apreciat la aproximativ 15.000. Protestatarii sunt din mai multe zone ale ţării, au steaguri şi vuvuzele cu care îşi exprimă nemulţumirea faţă de prevederile Ordonanţei Trenuleţ.

Sindicaliștii amenință că nu vor face ore suplimentare

Protestatarii din cadrul structurilor Ministerului de Interne acuză pierderi salariale de circa 20% din cauza Ordonanței trenuleț. Ei cer să li se plătească orele suplimentare lucrate, iar nu să fie compensate cu timp liber, așa cum prevăd noile reglementări. De asemenea, sindicaliștii au formulat o listă cu mai multe revendicări pe care au prezentat-o public.

„Acest guvern ne-a surprins neplăcut cu Ordonanța de Urgență care prevede măsuri de austeritate doar în sectorul de apărare. Nu știm ce au cu acești oameni”, a afirmat unul dintre liderii sindicali, Adrian Grigoriu, pentru B1 TV.

Potrivit spuselor sale, oamenii lucrează ore suplimentare pentru că există un deficit de personal în sistemul penitenciar. Iar pentru munca depusă, aceștia vor să fie recompensați cu banii care li se cuvin la salariu. În opinia lor, bonusurile acordate pentru munca suplimentară îi diferențiază de cei care lucrează doar programul normal de opt ore pe zi. Adrian Grigoriu a mai declarat că nu este normal ca salariile lucrătorilor MAI să fie reduse dacă guvernul a cheltuit iresponsabil banii din buget.

În acest context, sindicalistul a anunțat că vor fi strânse semnături pentru ca lucrătorii din penitenciare să nu mai muncească ore suplimentare, în weekend. Astfel, a amenințat Adrian Grigoroiu, se va ajunge la un blocaj din cauză că nu vor mai fi lucrători.

Revendicările protestatarilor

Lucrătorii din cadrul structurilor MAI și-au prezentat public revendicările pentru care au ieșit în stradă. Lista pe care au elaborat-o cuprinde două solicirări principale:

revenire la plata majorării pentru orele lucrate planificat în weekend şi sărbători legale, plata majorării pentru orelor suplimentare prestate de luni până duminică;

indexarea pensiilor militare cu rata medie a inflaţiei cunoscute.

În plus, liderii sindicatelor acuză o serie de probleme ale sistemului care s-au perpetuat din trecut și pe care le doresc rezolvate:

salarizarea precară din ultimii ani, urmare neaplicării Legii-cadru nr. 153/2017 – Anexele VI şi VIII referitoare la militarii, poliţiştii şi personalul contractual din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. Actul normativ a fost prorogat mai mulți ani;

acordarea unor drepturi financiare diminuate (sporuri, indemnizaţii, compensaţii), prin raportarea la un cuantum al salariului de funcţie/de bază necorelat cu Legea 153/2017 şi cu salariul minim brut pe economie. De exemplu, compensaţia pentru chirie se raportează la anul 2009 (suma primită este infimă, de circa 400 lei);

actualizarea normei de hrană, prin raportare la valoarea actuală a indicilor preţurilor produselor de consum / utilităţilor şi la datele statistice furnizate oficial de către INS (scriptic, este actualizată la 50 lei/zi, dar în plată se achită doar 34 lei/zi, fiind plafonată prin OUG ,,trenuleţ” succesive );

deficitul de personal, de peste 20%, care impactează asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi impune efectuarea de ore/misiuni suplimentare;

dotarea insuficientă cu mijloace şi echipamente tehnice şi tactice de intervenţie poliţienească şi de protecţie fizică a poliţiştilor etc;

eliminarea inechităţilor din sistemul pensiilor militare de stat şi actualizarea acestora prin raportare la valorile coeficienţilor aflaţi în plată pentru cadrele militare / poliţiştii în activitate.

Marcel Ciolacu anunță o lege specială pentru polițiști

În contextul protestelor, premierul Marcel Ciolacu a declarat că problema plăţii orelor suplimentare în domeniul ordinii publice va fi reglată printr-o lege specială. Aceasta urmează să fie adoptată, cu prioritate, la începutul lunii februarie, în Parlament. Premierul a făcut declarația în cadrul unei conferințe de presă la Ministerul Agriculturii.

„Suplimentare de sâmbătă şi duminică, am avut discuţia cu domnul ministru de Interne, domnul ministru de Interne a avut discuţia cu liderii de sindicat şi am zis foarte clar că vom veni cu această excepţie în Parlament după data de 3 februarie. Este o prioritate a Parlamentului, la fel ca şi Legea bugetului. Şi astăzi, şeful Cancelariei va avea o întâlnire cu protestatarii. Data trecută, când s-au făcut măririle, am avut o estimare, pe tot ce înseamnă ordine publică, că efortul bugetar va fi de 1,3 miliarde, efortul bugetar a fost de 6,2 miliarde. Deci, s-a venit cu această măsură în ordonanţa «trenuleţ», cu adevărat, vom veni şi vom regla lucrurile pentru sâmbetele şi duminicile, pentru că nu avem de unde să acoperim forţa umană această perioadă şi este corectă abordarea”, a declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, el a apreciat ca normale protestele lucrătorilor MAI, spunând că România este un stat democratic. Chiar și așa, și-a exprimat regretul că lucrătorii din structurile MAI au ieșit în stradă, spunând că impresia sa a fost că lucrurile s-au lămurit.

„Suntem un stat democratic, se fac proteste, există dialog. Îmi pare rău că se mai fac proteste, pentru că la nivelul Coaliţiei şi la nivelul Guvernului, după discuţiile avute cu ministrul de Interne, lucrurile s-au lămurit”, a mai declarat Ciolacu.