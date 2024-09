Radu Mazăre va fi din nou tătic. Soția lui e însărcinată. Roxana Mihalache l-a așteptat pe fostul edil în fața penitenciarului Jilava. Ce mărturisiri a făcut

Roxana Mihalache, soția lui , este însărcinată. Aceasta l-a așteptat în fața penitenciarului Jilava pe fostul primar, pentru a-l lua acasă, după ce, luni, magistrații au decis eliberarea condiționată a acestuia.

, după ce Tribunalul Ilfov i-a aprobat cererea de liberare condiționată. Decizia magistraților este una definitivă.

„Aștept să avem și noi o viață liniștită”

Roxana Mihalache a dezvăluit ce planuri are împreună cu soțul ei după eliberarea condiționată a acestuia.

„Sunt foarte fericită evident, am primit vestea cu mare drag. Aștept să avem și noi o viață liniștită. Nu pot să zic că mă așteptam. Nu aveam cum să mă aștept la o decizie că la câte eșecuri am avut de-a lungul acestei perioade era greu să post să mă aștept la o decizie pozitivă. A fost foarte greu. Am trecut printr-o perioadă foarte grea și destul de complicată să trăiești singură, dar eu sunt o persoană foarte puternică. Mă consider așa și atunci am făcut în așa fel încât să trec destul de ușor peste această perioadă”, a spus Roxana Mihalache, conform .

„Orice femeie își dorește să-și crească copilul lângă tată”

Soția fostului primar al municipiului Constanța a afirmat că e însărcinată și a vorbit despre copilul pe care îl așteaptă împreună cu fostul edil din Constanța.

„Știți cum e, cine are copii sau a fost însărcinată, emoțiile sunt mult mai puternice în momentul în care ești însărcinată, decât atunci când nu ești. Asta pot să spun acum. Primind această veste, evident că oricine și orice femeie își dorește să-și crească copilul lângă tată și să fie într-o familie fericită și într-un cămin fericit, complet, mamă și tată”, a mai precizat soția lui Radu Mazăre.