Reacția fabuloasă a unui turist american, influencer celebru, când a ajuns în Iași. Clipul a devenit viral pe TikTok: „Nu poți compara niciodată …” (VIDEO)

Un , celebru influencer, a vizitat până acum de 5 ori România. De data aceasta a mers să viziteze orașul .

Tânărul influencer Christian Grossi are 1,5 milioane de abonați pe TikTok și 50 de milioane de aprecieri, precum și 800.000 de urmăritori pe Instagram.

Christian călătorește în diverse țări. În această lună, a ajuns pentru prima dată la Iași, unde a vizitat mai multe atracții turistice ale orașului. Într-o dimineață, a mers la Palatul Culturii și la Grădina Palas.

„Nu poți compara niciodată orașele europene cu cele americane. Acum stau pe o bancă europeană, la ora 7:30, în fața unui palat impresionant. Am mers până în fața palatului și nu există securitate, nu există nimic”, a spus Christian Grossi.

I don’t understand why no one comes here 🇷🇴