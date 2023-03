Reacţia unei mame când directoarea liceului i-a spus că fiica ei s-a drogat în baie: „Poate se parfuma, poate se gândea”

Fenomenul în școlile și liceele românești ia amploare, iar directoarea unuia dintre cele mai bune licee din Bucureşti acuză că de vină sunt și părinții. Profesoara se plânge că aceștia devin agresivi când le spune că proprii lor copii

Directoare, despre consumul de droguri din licee: De multe ori, părinții resping adevărul

Andreea Bodea, directoarea Colegiului ”Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, care apare în recenta anchetă anti-drog ca punct de desfacere, spune că și părinții au o vină, informează

Ea a dat exemplu reacția unei mame pe care o chemase să-i spună că fiica ei se drogase în toaleta școlii: „A ieşit, s-a prăbuşit, conştientă de altfel, nu am făcut nimic. Am chemat-o pe mama în secunda doi, i-am povestit. Şi răspunsul mamei a fost: Aveţi ceva cu copilul meu, aveţi vreo dovadă? Poate se parfuma, poate se gândea, poate vorbea la telefon. Nu aveţi nicio dovadă, vă dau în judecată!”.

Directoarea se plânge că nu are sprijinul părinților în lupta împotriva consumului de droguri: „Lucrurile sunt foarte serioase şi foarte grave, noi suntem singuri în această luptă, noi ca şcoală. Eu văd că un elev are pupilele dilatate, nu e un motiv să anunţ DIICOT din păcate. Anunţ părinţii, iar părinţii, 9 din 10, spun: Copilul meu nu are nimic, copilul meu nu mă minte, doamna director!”.

Noi percheziții legate de consumul de droguri în școli și licee

Între timp, în București au fost urmate de altele în Suceava și Bacău.

În Bacău, 20 de persoane au fost duse la audieri, ele fiind suspectate că vindeau canabis şi amfematină în mai multe licee din oraş şi localităţile limitrofe. În locuințele lor au fost găsite stupefiante ascunse în borcane și în congelatoare, bani și cântare.

Iar la descinderile din județul Suceava au fost găsite aproape patru kilograme de droguri care urmau să fie vândute în şcoli, informează Observator News.