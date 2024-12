Reacția unor italieni când au văzut prețurile alimentelor în România. „Am analizat cu atenție meniurile”

Un cuplu de italieni au vizitat România pentru prima data și au rămas impresionați de frumusețea țării, dar și de prețurile mari de la terasele și

Italienii, impresionați de România

Italienii au încercat mai multe preparate tradiționale care le-au plăcut foarte mult, dar nu se așteptau să cheltuie atât de mult pentru mâncare, conform

Dar, au rămas uimiți de dezoltarea Capitalei, dar și de atracțiile turistice din București.

„Bucureștiul este impresionant, nu ne așteptam să arate atât de bine și să fie atât de dezvoltat. Ce ne-a uimit este însă faptul că prețurile sunt la fel de mari ca în Italia, uneori chiar mai mari. La restaurantele la care am mers să mâncăm, prețurile chiar ni s-au părut uneori exagerate. Am analizat cu atenție meniurile. Ne-am uitat chiar de trei ori pe toate prețurile pentru că nu ne venea să credem. În Italia plătim mai puțin. Cu toate acestea, mâncarea a fost una foarte gustoasă, am mâncat mici, sarmale și papanași”, au spus italienii.

Afacerea profitabilă din Italia

Dar, în spațiul public au reacționat și români care au se vinde apă de la robinet la prețul de 2 euro sticla de 0,75 litri.

„O apă potabilă de la robinet la 0,75 costă în Italia 2 euro. Ți-o aduce într-o sticlă de sticlă, uitați deschid capul să vedeți că nu este sigilat, pentru că este pusă de la robinet. Cea mai bună afacere în Italia este să comanzi apă de la robinet pe care dai 2 euro”, a povestit românul.