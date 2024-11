Reacția unui italian care a circulat cu trenul Alstom. Este primul tren nou cumpărat în ultimii 22 de ani

, primul tren nou cumpărat de România în ultimii 22 de ani, a pornit în prima cursă, miercuri, din București spre Brașov. Chiar dacă are capacitatea de a atinge viteza de 160 km/h, nu are prea multe locuri în care să circule cu această viteză. În plus, călătorii străinii nu au fost impresionați de acest tren.

Trenul nu are unde să circule cu viteza maximă

de la 9.30 din București, dar nu acesta va fi orarul lui. Programul a fost adaptat, pentru ziua de miercuri, pentru Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Până în data de 14 decembrie, garnitura va pleca din București la 05.40 și va oprit în toate stațiunile de pe Valea Prahovei. Prețul unui bilet este de 63 de lei la clasa a II-a și 91 de lei la casa I, conform s.

Trenul a mers cu 140 de km/h doar până la Ploiești, apoi au început restricțiile, drept pentru care în unele zone a mers cu 20 kmk/h. Este una dintre problemele României. Din cei peste 10.000 de kilometri de cale ferată, doar pe 350 trenurile ating viteza maximă.

Trenul Coradia Alstom are șase vagoane, 351 de locuri, podea coborâtă și ecrane pe care călătorii pot vedea locația în timp real.

Reacția călătorilor

Chiar dacă românii au fost foarte impresionați de acest tren nou, turiștii nu au fost dați peste cap și spun că la ei în țară așa arată trenurile.

„E foarte nou în comparaţie cu celelalte trenuri pe care le aveţi aici. De exemplu, în Italia avem trenuri foarte similare cu acesta”, spune un turist italian.

„Foarte bine pus la punct, e ceva nou pentru România şi să sperăm că o să vină mai multe. Erau puţin mai greoaie, dezordonate, neîngrijite”, spune un alt călător.

Trenurile noi vor face legătura din București către marile orașe din țară și fac parte dintr-un proiect de înnoire a parcului, în valoare de 1.700.000.000 de lei.

Ministrul Transporturilor a declarat că următorul tren va sosi în luna decembrie.

„Următoarea garnitură de tren o să vină in luna decembrie. Pe parcursul anului 2025, până în ianuarie 2026, în 13 luni, urmează să vină alte 37 de garnituri de tren noi. Prima spre Braşov, următoarele spre Constanţa”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Jumătate din vagoanele și locomitivele CFR ar trebui casate și 85% dintre linii, reparate. În 2023, trenurile CFR au acumulat circa 4 ani de întârzieri în doar 8 luni, iar viteza medie a fost de 45 de km/h.