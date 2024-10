Reacția unui român stabilit în Anglia după ce a văzut cât costă o sticlă de Cola la noi. „Nu îmi mai permiteam nici să beau apă”

Scumpirile par interminabile, iar anul 2024 a început cu o serie de majorări, mai ales în rândul produselor de larg consum, printre care

Experiența românului stabilit în Anglia

Băuturile cu zahăr au suferit o majorare a TVA-ului de la 5% la 9%. Astfel, în 2024, o sticlă de suc la 2,5 litri a ajuns să coste 12,50 lei, față de 2023, când prețul era considerabil mai mic, scrie

Românii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de prețurile care cresc pe zi ce trece. Un român stabilit în Marea Britanie a sosit în țară în vacanță și a fost șocat de prețurile pe care le-a văzut la raft. Acestuia nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de Cola la 2,5 litri.

„Oameni buni, am venit și eu în România în vacanță și am zis să mă duc la magazinul de la colț să îmi iau o Cola. Mi-am luat la mine 10 lei și i-am zis doamnei să îmi dea o cola mare, m-am gândit că îmi ajung 10 lei. Îmi zice „costă 13 lei (n.r sticla cea mare, de 2.5l). M-am uitat la ea și i-am spus „Nu am decât 10 lei. Ce Cola îmi puteți da de banii ăștia?”.

Uitați ce am primit eu la 9 lei și ceva, 1.25 litri. Eu dacă aveam acum un salariu „basic” (n.r minimul pe economie) în România, păi ce făceam? Nu îmi mai permiteam nici să beau apă plată de la magazin. E greu. Ce să facem noi în România în momentul ăsta? Nu e mai bine la mine în Anglia? Acolo sigur e mai ieftin de 12 lei”, spune românul pe TikTok.

Reacțiile internauților

Videoclipul său nu a trecut neobservat, iar mulți români din diaspora au povestit experiențele prin care au trecut, fiind surprinși de prețurile mari din România. Dacă înainte țara noastră era considerată una accesibilă în comparație cu alte țări, acum a devenit din ce în ce mai scumpă. În plus, nu doar sucurile sunt cele care au fost afectate de scumpiri, și alcoolul, tutunul și dulciurile au prețuri mai mari.

„Păi, în 2023 era 9 lei, acum e 11,5 lei, iar cu ambalaj de retur ajunge la 12 lei”;

„Eu sunt acum în România. Abia aștept să plec înapoi”;

„În Franța, 2 litri de Coca-Cola costă 1,75 €”, au fost unele comentarii.