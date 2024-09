Record de temperaturi în Suedia, la începutul toamnei. Valul de căldură i-a adus țării nordice peste 30 de grade în septembrie

Septembrie a început cu un ce s-a resimțit în peste zece țări din centrul și nordul Europei, iar în Balcani au fost peste 38 C, în timp ce în Suedia s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură de toamnă.

Mii de recorduri ale temperaturii în centrul și nordul Europei

La Helsingborg, în Suedia, au fost +31,1 C, nou record național pentru septembrie. La Malmo au fost +29,4 C. În Finlanda au fost peste 27 C ziua și s-a înregistrat și un record național pentru cea mai caldă noapte de septembrie, cu o minimă de +19,5 C. În Estonia au fost maxime de peste 28 C.

În Europa centrală toate cele patru zile de septembrie au adus mii de recorduri, cu maxime ce au trecut de 35 C în Cehia și Germania și de 34 C în Polonia. În Germania au fost localități unde minimele nopți nu au scăzut sub 20-21 C.

În Slovacia au fost mai multe temperaturi de peste 35 C, fiind depășite și recorduri meteo de septembrie ce datau de la 1929.

Cel mai cald din Europa a fost în Balcani, unde temperaturile au trecut de 37 C în Serbia, Macedonia, Grecia, Croația și Bosnia. Cumulat, cel mai cald a fost în aceste zile într-o localitate din Serbia, numită Cuprija (maximă de +38,3 C), conform datelor Ogimet.

Cele mai ridicate temperaturi înregistrate în România în acest început de lună au trecut de 36 C. Miercuri au fost +36,6 C la Moldova Veche.