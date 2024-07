Revolta românilor din Leeds: 5 persoane au fost arestate

Cinci persoane au fost arestate în urma revoltelor din Leeds. Deocamdată, autoritățile nu au specificat naționalitatea celor arestați, însă că nu a fost notificat că vreunul dintre cei reținuți ar fi român. Poliția examinează dovezile video de pe rețelele sociale pentru a identifica și alte persoane implicate în revolte.

Police vehicles destroyed , lorries looted, busses set on fire in Harehills in Leeds by hundreds of Muslims and eastern European gypsies.

Violențele din cartierul Harehills continuă de joi, când autoritățile locale au luat cinci copii dintr-o familie de români. Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a condamnat violențele, subliniind necesitatea unor măsuri stricte împotriva celor implicați.

„Serviciile sociale au luat cinci copii de la părinţii lor după ce un bebeluş de 7 luni a fost transportat la spital cu o rană la cap. Au atacat poliţia şi au dat foc la lucruri”, a transmis jurnalistul Sulaiman Ahmed.

Comunitatea locală și diaspora română din Marea Britanie și-au exprimat dezaprobarea față de violențe și au cerut calm și respectarea legilor.

“My thanks go to West Yorkshire Police for their response.”

What response?

They left, Yvette.

Leeds was left to burn at the hands of a violent mob, while the police ran away and hid.

— Samantha Smith (@SamanthaTaghoy)