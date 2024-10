Robert Negoiță: Avem prea multe mașini. Trebuie să găsim o modalitate de a descuraja creșterea numărului acestora. Până la urmă o să ne sufoce (VIDEO)

a discutat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, despre și impozitelor locale, subliniind că este o problemă importantă pentru administrația publică. El a menționat că, deși guvernele anterioare au scăzut taxele care vin către autoritățile locale, România este una dintre cele mai subfinanțate țări în acest domeniu. Negoiță a afirmat că ponderea bugetului administrației publice locale în bugetul consolidat este sub 20%, în timp ce în alte țări civilizate aceasta variază între 30% și 60%.

În ceea ce privește impozitarea, el a susținut că este necesară o creștere a impozitării pe proprietate, în special pentru autovehicule, nu doar pentru a colecta mai mulți bani la buget, ci și pentru a descuraja creșterea numărului de mașini în București, care devine o problemă acută. Negoiță a subliniat că numărul mașinilor crește anual cu zeci de mii, ceea ce afectează traficul și calitatea aerului.

„Banii trebuie să-i colectăm de undeva”

Robert Negoiță a fost întrebat dacă vor crește taxele și impozitele locale anul viitor.

“Nu cunosc, toate guvernele până acum au scăzut taxele care vin către local și suntem cea mai subfinanțată administrțație publică locală din toată lumea civilizată și vă spun că am făcut analiză comparativă de ceva vreme încoace. Suntem absolut cea mai subfinanțată, și ca să dau și cifre, în toată lumea civilizată, ponderea administrației publice, bugetul administrației publice locale, în total buget consolidat, este între 30 și 60 %, în toată lumea civilizată. În România, când am făcut eu o analiza, și de atunci au mai scăzut ca pondere, e sub 20 %. Deci ne așteptăm la servicii publice din partea administrației publice locale, în timp ce o subfinanțăm într-un mod cât se poate de acut. Haideți să vorbim principial despre buget. Până la urmă, nicio societate, nicio civilizație nu poate trăi fără buget.

Plecând de la o chestiune cu care suntem de acord cu toții, banii trebuie să-i colectăm de undeva. Cred că varianta corectă este, și n-am lucrat, nu luați, dar pur și simplu că vin din administrația locală, de ceva vreme fac chestiunea asta, management public în administrația locală, am să spun chestia asta, am mai spus-o. Cred că trebuie să folosim Fiscul, taxele, și ca o pârghie de a descuraja anumite excese din societate. Și acum vă dau o chestiune care e știre și știu că nu-i populară, dar tocmai de asta o și fac pentru că-i reală, este nepopulară, dar reală.

Avem prea multe mașini. Trebuie să găsim o modalitate de a descuraja creșterea numărului de mașini. Până la urmă o să ne sufoce. Ok, în afara Bucureștiului probabil că nu e așa de grav, dar în București este inadmisibil că numărul mașinilor crește în fiecare an cu zeci de mii de unități în plus, care, ce credeți, ajung pe străzi, ajung pe trotuare, ajung pe spații verzi.

Nu știu la ce s-a gândit Guvernul, credeți-mă că nu am lucrat la chestiunea asta, dar dacă este să îmi dau cu părerea, cred că pârghia fiscală este una care s-a dovedit în alte țări, s-a dovedit eficientă. Mai sunt și altele, de exemplu, ai loc de parcare, ai dreptul să-ți înscrii mașina, n-ai loc de parcare, nu poți. În lumea civilizată funcționează astfel de reguli, pentru că într-adevăr este o problemă care devine acută în București, asta cu numărul mașinilor, ca să nu mai vorbim de traficul, care devine din ce în ce mai insuportabil și aerul pe care îl respirăm devine din ce în ce mai viciat”.

„Nu poate trăi un buget fără taxe”

Întrebat dacă este de acord cu o creștere a impozitării pe proprietate în ceea ce privește autovehiculele, Negoiță a răspuns:

“Da, fix asta am vrut să spun, dar nu neapărat pentru a colecta mai mulți bani la buget, cu toate că sunt bineveniți întotdeauna. Nu poate trăi un buget fără taxe, dar mai ales pentru că îmi doresc să găsim o pârghie prin care să descurajăm creșterea numărului de mașini”.