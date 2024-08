„S-a eliberat un salon. Au murit toți”. Potrivit stenogramelor, pacienții de 80-90 de ani de la Sf. Pantelimon nu aveau nicio șansă să trăiască

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul ororilor de la secția ATI a spitalului Sf. Pantelimon. Potrivit procurorilor, pacienții de 80 – 90 de ani nu aveau nicio șansă să fie menținuți în viață.

Una dintre martore le-a spus procurorilor că de când lucrează ca asistentă în cadrul secției ATI, „a observat că doctorița M.M. obișnuiește să reducă cantitatea de noradrenalină administrată pacienților care sunt în vârstă (peste 80-90 de ani) și staționari de o perioadă în medie de peste 60 de zile în secția ATI, ținuți în viață doar de aparate.”, potrivit stenogramelor citate de .

Procurorii susțin că inculpata M.M. obișnuia să facă acest lucru în momentele în care secția este plină, și având în vedere că noradrenalină ajută la menținerea vieții pacientului, reducând cantitatea, se provoacă decesul, eliberând astfel paturi pentru pacienți ce așteaptă transferul pe secția ATI.

În dosarul cu probe adunate de anchetatori sunt surprinse și discuții între asistente despre moartea pacienților.

C.: Vineri am făcut ședință și a venit C. aia și mi-a zis că gata, a început să facă curat în saloane, că s-a eliberat un salon. Și zic: Cum s-a eliberat un salon?

E.: Adică au murit toți, au murit toți pacienții. (neinteligibil) UPU, au venit alții.

C.: Păi cum naiba au murit ăia așa?

E.: Păi nu știm, că cică M. și M. opresc (neinteligibil).

C.: Ce-au făcut?

E.: Mi-au zis asistentele că opresc suportul vasopresor.

C. :Noradrenalina.

E. : Da, o opresc, da!

C. : Doamne Ferește!

E. : Cică M. și M..

C. : Astea doctorițe!

E.: Da, da da.

C.: Doamne ferește! Nu sunt sănătoase la cap!

E.: Mda și asistentele au zis că ele nu mai suportă chestia asta chiar deloc.

C. : Doamne Ferește, așa ceva