Săptămâna Națională a Voluntariatului. Ateliere pentru persoane cu diazbilități în Parcul Liniei din Sectorul 6 al Capitalei (VIDEO)

Săptămâna Naţională a Voluntariatului mobilizează sute de volutari şi organizaţii din întreaga ţară pentru a sprijini comunităţile locale şi a realiza fapte bune. Cu acest prilej, DGASPC Sector 6 a organizat o serie de ateliere dedicate persoanelor adulte cu dizabilităţi, informează B1 TV.

Participanții au deprins tehnici din arta păpușarului

Parcul Liniei, cel mai nou spațiu verde al Sectorului 6, a găzduit o serie de ateliere creative, care vin în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilități, ca un exemplu de solidaritate și implicare. Participanții au deprins tehnici din arta păpușarului și au putut deveni ghizi pentru voluntari în mânuitul păpușilor, dar au avut parte și de alte activități creative.

“Astăzi ne aflăm, aici, în cadrul primei activități desfășurate în cadrul Săptămânii Naționale A Voluntariatului. Săptămâna Națională a Voluntariatului este un eveniment internațional, iar astăzi ne-am adunat, aici, împreună cu tinerii cu dizabilități din cadrul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, împreună cu voluntarii care desfășoară activități în cadrul Direcției pentru un schimb de roluri, în ideea aceasta de egalitate de gen, de șanse și în spiritul integrării tuturor în societate. Astăzi desfășurăm activități de arta păpușarului, derulate de partenerii noștri de la Asociația Mariolle și tot felul de activități prin care dorim să integrăm persoanele cu dizabilități în societate. Voluntarii vor învăța ce înseamnă arta păpușarului și vor da viață obiectelor și peisajelor din acest frumos parc cu niște ochi lucrați de fiecare”, a spus Paul Ghişoi, șef Serviciu pentru Societatea Civilă – DGASPC Sector 6.

La ateliere au participat voluntari de toate vârstele

Această interacțiune aduce împreună o diversitate de perspective și abilități, arătând că fiecare individ aduce ceva valoros într-o comunitate și că, prin colaborare și înțelegere reciprocă se pot depăși orice obstacole. La ateliere au participat voluntari de toate vârstele și artiștii asociației Mariolle.

“Pe voluntarii de astăzi, pe beneficiarii Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, i-am cunoscut anul trecut, am făcut un proiect care se numește “prin ochii lor”. A avut rezultate super, super bune și unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat și le-am admirat și le apreciez în continuare la ei este faptul că își doresc foarte mult să dea mai departe din ce au învățat.

Ei și-au exprimat și în timpul proiectului dorința de a construi păpuși, atât cât au învățat, să facă pentru alte grupuri, ei tot ziceau pentru copiii din centre de plasament. Astăzi și-au dorit, din nou, au zis că dacă vin tineri voluntari, și-au dorit să-i învețe ce-au făcut ei, nu ca n-ar mai avea ei nimic de învățat”, a precizat Nicoleta Codorean, Asociaţia Mariolle.

„Fac voluntariat de aproximativ 4 ani, în DGASPC Sector 6. Am venit cu 4 colegi, 2 dintre ei chiar eu i-am adus în acțiunea de voluntariat și am venit deoarece mi s-a părut o activitate foarte frumoasă, din care am avea de învățat, poate și pentru viitor, când o să avem și noi copii să le facem și lor, și să-i învățăm și pe ei”, a declarat o tânără, voluntară la DGASPC Sector 6.

Prin astfel de evenimente, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 propune promovarea diversității, precum și importanța unei societăți, care oferă șanse egale pentru toți.