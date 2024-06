Scrisoarea plină de tristețe în care Franz Kafka i se plângea unui prieten că se luptă cu blocajul scriitorului va fi scoasă la licitație. Scriitorul suferea de tuberculoză

Scrisoarea lui către prietenul și editorul său Albert Ehrenstein, care va fi scoasă la licitație în iunie, arată cât de angoasant a fost pentru scriitor să pună pixul pe hârtie, mai ales că sănătatea lui se deteriorase foarte mult.

Kafta a murit din cauza tuberculozei

Data în care a fost scrisă scrisoarea, care va fi scoasă la licitație în curând, a coincis cu lui Kafka de tuberculoză, care avea să-l omoare și care, spun oamenii de știință, a adăugat foarte probabil un plus senzației lui de paralizie mintală și neputință.

„Când grijile au pătruns într-un anumit nivel al existenței, scrisul și lamentările se opresc în mod evident”, i-a scris el prietenului și editorului său, poetul austriac Albert Ehrenstein. „Nici rezistența mea nu mai e mare.”

Nedatată, savanții consideră că scrisoarea a fost scrisă între aprilie și iunie 1920, când Kafka era tratat pentru boala sa la o clinică din Merano, nordul Italiei. Blocajul scriitorului l-a bântuit pe Kafka de-a lungul vieții, dar a fost exacerbat de condiția sa fizică proastă.

Scrisă de mână într-o germană politicoasă și lizibilă, se crede că scrisoarea este răspunsul lui Kafka la solicitarea lui Ehrenstein ca autorul consacrat să contribuie la Die Gefährten, jurnalul literar expresionist pe care îl edita în acea vreme.

Văzuse recent o nouă lucrare a lui Kafka tipărită, posibil colecția sa de nuvele Ein Landarzt (Un doctor de țară), scrisă în 1917 și publicată doi ani mai târziu.

„Nu am scris nimic de trei ani, ceea ce s-a publicat acum sunt lucruri vechi, nu am nicio altă lucrare, nici măcar ceva ce am început”, a scris el.

Kafka nu prea scria despre munca sa

Gabriel Heaton, specialist în cărți și manuscrise la Sotheby’s din Londra, care scoate scrisoarea la licitație online pe 27 iunie, la 100 de ani de la moartea autorului, a spus că scrisorile lui Kafka care făceau referire la scrisul său sunt rare.

„Acesta este un lucru destul de rar, pe lângă faptul că este o scrisoare cu un conținut semnificativ, care simte că te trage spre el ca persoană”, a spus el.

Tonul scrisorii, semnată simplu „Kafka”, era acela al unui scriitor, precum și al cuiva care vorbește cu prietenul său, a spus el, dar nu a fost o scrisoare „în mod conștient literar”.

„Dintre toți scriitorii, faptul că însuși Kafka ne vorbește despre blocajul scriitorului este deosebit de emoționant și semnificativ”, a spus Heaton.

Mărturisirea include numeroase referințe dureroase, cum ar fi „sfârșitul scrisului, când mă voi reapuca?”, „vechea incapacitate” și „oprire completă” sau chinuri nesfârșite”.