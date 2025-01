Șeful Casei de Pensii a anunțat ce se întâmplă cu deciziile privind „Mica recalculare a pensiilor”. Ce trebuie să știe toți pensionarii

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, a dat primele informații cu privire la recalcularea pensiilor, dar a discutat și despre amânarea majorărilor.

Baciu a transmis că deciziile de la “Mica recalculare” a pensiilor, de care vor beneficia 1 milion de români, vor fi publicate în luna ianuarie.

„Pentru ei vom acorda aceste drepturi din oficiu începând cu data de 1 septembrie”

“Mica recalculare” face referire la veniturile cu caracter nepermanent, care, pe legea veche, nu au fost luate în considerare la calcularea pensiei (sporuri, bonusuri, prime, al 13-lea salariu, ore suplimentare, acord global etc).

„Mica recalculare este prevăzută de noua lege a pensiilor, este vorba despre acele venituri cu caracter nepermanent, care pe vechea lege nu erau luate în calculul pensiei. Pentru aceste venituri s-au plătit contribuții la bugetul de stat, ele respectă principiul contributivității. Aici mă refer la acordul global, unde există o creștere substanțială de pensii, dacă acest acord global a fost acordat timp de mai multă vreme.

Acele adeverințe care sunt în interiorul dosarelor depuse de pensionari, pentru ei vom acorda aceste drepturi din oficiu începând cu data de 1 septembrie. Iar restul pensionarilor care vor să aducă aceste adeverințe nu au un termen limitat. Oricând pot să le aducă la ghișeele caselor de pensii din județul de domiciliu, iar drepturile le vor fi acordate începând cu luna următoare depunerii actelor”, a precizat directorul Casei Pensii, la .

„Sunt posibile aceste ajutoare, s-au mai dat”

Daniel Baciu a dat asigurări și în ceea ce privește problemele legate de softul care generează deciziile de pensionare. El a declarat că deja au fost emise 40.000 de decizii pentru lunile septembrie și octombrie.

„Sunt posibile aceste ajutoare, s-au mai dat, e vorba despre acele ajutoare one off. În anul 2023 am dat aceste ajutoare, ele se acordă într-o sumă fixă doar pensionarilor vulnerabili. S-au dat în funcție de tranșe de venituri, de nivelul pensiei. Acest lucru a fost posibil în 2023. Casa Națională de Pensii e pregătită să operaționalizeze orice decizie”, a mai spus directorul Casei Naționale de Pensii.