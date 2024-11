Silviu Prigoană și-a făcut singurul parastasul, înainte să moară. De ce a vrut să facă acest lucru

și-a făcut parastasul încă de când era în viață. El a explicat și motivul pentru care a luat această decizie cu puțin timp înainte de a se stinge din viață.

Și-a organiat parastasul

a murit la 60 de ani și a șocat pe toată lumea vestea morții sale. El vorbea deschis despre mooarte și spunea că nu îi este teamă dacă va muri. Ba mai mult, și-a organizat propriul parastas încă din 2008 și s-a asigurat că lumea va mânca pe săturate. În plus, 80 de persoane au fost chemate. Afaceristul spune că voia să se asigure că va avea mâncare pe lumea celaltă și vă nu voia să lase nimic nerezolvat, conform

„Am vrut să mă asigur că voi avea de mâncare pe lumea cealaltă și că totul va fi exact așa cum îmi doresc. Nu vreau să las nimic la voia întâmplării”, a declarat atunci Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană, pregătit să moară

Afaceristul a făcut declarații șocant despre moarte, anul trecut. El spunea, de pe atunci, că este pregătit să moară și a dezvăluit că avea și locul de veci pregătit.

„Trebuie să fim pregătiți pentru plecare și nu trebuie să ne fie frică de moarte. Sub niciun aspect. E singurul lucru de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că este un lucru natural. Să mor eu?! Da, normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit, sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei, eu la doi și după mine următorii, e treaba lor. Mi-am cumpărat de 30 de ani”, a declarat Silviu Prigoană, înainte să moară, în podcastul lui Bursucu.

Mormântul lui Silviu Prigoană este cel unde se odihnește și tatăl său. Fostul politician și afacerist a cumpărat cavoul de mai bine de 30 de ani pentru a se asigura că familia lui va avea un loc de veci.