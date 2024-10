Șocul prin care a trecut un român stabilit în Anglia și care a venit în vacanță înapoi în țară. A rămas uimit de prețurile din magazine: „Ce să facem noi în România în momentul ăsta?”

Un român stabilit în Anglia, dar care a venit în vacanță înapoi în țară, a stârnit o serie de reacții după ce a postat pe contul său de TikTok o experiență pe care a trăt-o cu privre la prețurile din . Bărbatul și-a dat seama cât de mult s-au scumpit produsele de bază, chiar și cele banale, precum o sticlă de suc.

Românul nu s-a așteptat să plătească atât pentru o sticlă de suc

„Oameni buni, am venit și eu în România în vacanţă și am zis să mă duc la magazinul de la colț să îmi iau o Cola. Mi-am luat la mine 10 lei și i-am zis doamnei să îmi dea o cola mare, m-am gândit că îmi ajung 10 lei. Îmi zice: „costă 13 lei” (n.r. sticla cea mare, de 2.5 litri). M-am uitat la ea și i-am spus: „Nu am decât 10 lei. Ce Cola îmi puteți da de banii ăștia?” a relatat românul, surprins de prețuri, conform

Acesta a reușit să își cumpere o sticlă de 1.25 litri cu 9 lei și a comparat situația cu venitul minim pe economie din România. „Dacă aveam acum un salariu „basic” în România, păi ce făceam? Nu îmi mai permiteam nici să beau apă plată de la magazin. E greu. Ce să facem noi în România în momentul ăsta? Nu e mai bine la mine în Anglia? Acolo sigur e mai ieftin de 12 lei”, a adăugat el.

Cum au reacționat internauții

Videoclipul postat de român pe pagina sa de TikTok a generat un val de reacții din partea . „Eu sunt acum în România. Abia aștept să plec înapoi”, a scris un utilizator, în timp ce altul a subliniat: „Păi, în 2023 era 9 lei, acum e 11,5 lei, iar cu ambalaj de retur ajunge la 12 lei”.

Alți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea cu privire la cheltuielile mari din România. „Tot ce am strâns într-un an de muncă, aproximativ 3000 de euro, s-a dus în două săptămâni în România, fără să fac nimic special”. Altul, a specificat că există diferențe de prețuri între magazine. „Asta depinde de unde cumperi, logic că la magazinul de colț e mult mai scump”

Un român din Franța a adăugat: „În Franţa, 2 litri de Coca-Cola costă 1,75 €”, evidențiind astfel inegalitățile de preț între diferite țări europene. Printre comentarii, un utilizator a lăudat românii care reușesc să facă față cheltuielilor mult prea mari: „Corect, prețurile sunt mai mari decât în Anglia, dar pentru mine românii sunt niște eroi pentru că pot face față prețurilor din țară”.