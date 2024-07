Sondaj realizat de Prefectura Capitalei: Majoritatea elevilor din București vor teste antidrog în școli / Medicul Radu Ţincu, în decembrie: „Am fost promotorul testării antidrog. Nu s-a finalizat, că intră în contradicţie cu capitalul electoral”

inițiat de Prefectura Capitalei arată că elevii din București susțin introducerea în școli a cursurilor şi a testelor antidrog. La întrebări au răspuns peste 20.000 de elevi, rezultatele fiind publicate acum.

Amintim că, la finele anului trecut, medicul Radu Ţincu a declarat că a fost promotorul testării antidrog a elevilor, dar aceasta nu s-a materializat deoarece „intră în contradicţie cu capitalul electoral”.

Ce spun elevii din București despre testarea antidrog în școli

„Astfel, 60,2% dintre respondenţi sunt de acord cu introducerea testelor antidrog în şcoli, iar 50% sunt de acord cu efectuarea periodică a analizelor de sânge în vederea depistării substanţelor în sânge”, arată comunicatul de presă al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, citat de

De asemenea, 77,2% consideră că introducerea cursurilor antidrog în programa şcolară ar fi foarte benefică pentru tineri, iar 61% cred că persoanele care consumă substanţe interzise sunt mai degrabă nu infractori.

Ţincu: Am fost promotorul testării antidrog. Nu s-a finalizat, că intră în contradicţie cu capitalul electoral

La finele anului trecut, Radu Ţincu, medic de Terapie Intensivă şi Toxicologie la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat într-un interviu pentru Medika TV citat de că a fost promotorul testării antidrog a elevilor, dar a precizat că aceasta nu s-a materializat deoarece „intră în contradicţie cu capitalul electoral”.

„Am fost promotorul public al testării. Din păcate, ea nu s-a finalizat pentru că intră în contradicţie cu capitalul electoral, însă nu am spus să facem poliţia testării. Am spus doar că statul român pe toate palierele spune oamenilor că se preocupă de droguri. Întrebarea este una simplă: cum te preocupi de droguri dacă la acest moment nicio persoană din ţară nu se poate testa în mod gratuit pentru substanţe psihoactive? Dacă într-adevăr politica statului este de prevenţie, trebuie să oferi posibilitatea testării oamenilor, aşa cum faci analizele de sânge normale, să existe posibilitatea ca aceste teste să fie decontate. Am propus Ministerului Sănătăţii decontarea testelor măcar pentru elevi. Atunci când părintele consideră necesar că trebuie să îşi testeze copilul, statul să poată deconta două, trei sau patru teste pe an”, explicase Radu Țincu, la vremea respectivă, pentru Medika TV.

El a detaliat apoi de ce ideea nu a fost pusă în practică: „Din păcate, o propunere care nu s-a materializat şi îmi pare foarte rău. Ea s-a tot discutat. Înţeleg că sunt mai multe probleme, nu doar de percepţie publică, electorală, ci şi probleme de costuri. Până la urmă e clar că vor fi nişte costuri suplimentare care trebuie să fie cumva susţinute de buget”.

Medicul Radu Țincu a mai spus că o altă propunere era testarea apei din şcoli, dar nici aceasta nu a devenit realitate: „O altă propunere era să testăm apele reziduale în instituţiile şcolare. Apele de la toaletă pot fi testate pentru substanţe psihoactive. De ce? Ca să putem avea o imagine asupra consumului din şcoala respectivă, pentru că măsurile locale pot fi îmbunătăţite. E clar că dacă ai un consum extraordinar de ridicat, cu foarte multe substanţe, asta înseamnă că ceva se întâmplă în şcoală şi că securitatea acestor copii este pusă în pericol. Şi îţi vei putea cumva adapta politica locală a şcolii în funcţie de aceste testări. Nu a fost nici ea aplicată. Sper să reuşim în viitor să implementăm o astfel de politică”.