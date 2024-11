Soția lui Călin Georgescu recunoaște că a născut prin cezariană! ”Mai aveam doar 3 luni de trăit”

susține că afirmațiile lui Călin Georgescu au fost scoase din context.

Cristela Georgescu a născut de două ori prin cezariană, când i-a adus pe lume pe cei doi băieți ai ei

Aceasta a dezvăluit că a născut prin cezariană ambii copii, după ce partenerul ei a precizat, acum ceva timp, că această operație este o „tragedie” pentru că se rupe „firul divin”.

După numeroasele controverse stârnite în spațiul public în urma unor afirmații făcute de Călin Georgescu, candidatul independent și soția lui s-au gândit să facă un live pe rețelele de socializare și să transmită mai multe mesaje legate de acuzațiile pe care le-au primit. Spre exemplu, acum ceva timp, Georgescu afirma că operația de cezariană este o „tragedie” pentru că se „rupe firul divin”.

Cristela Georgescu susține acum că declarația partenerului ei ar fi fost scoasă din context. Se pare că , când i-a adus pe lume pe cei doi băieți ai ei.

„Nu vreau să interzic cezariana, avortul. Fiecare om trebuie să fie liber. Pentru asta am luptat, pentru asta am fost împreună. Nu am dorit decât binele familiei mele”, a menționat Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a dezvăluit că la vârsta de 34 de ani i s-a spus că mai are de trăit doar 3 luni. Femeia a mărturisit că a umblat prin „valea umbrei morții”.

„Am trecut prin două cezariene, cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context (…) Noi am văzut diferența dintre copii născuți prin cezariană și copii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană.

La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, spunea Cristela Georgescu.