Stradă ocupată de un clan, recuperată. Dominic Fritz: Am emis joi o dispoziție de demolare pentru lucrări ilegale pe domeniul public. O să demolăm și o să redăm această stradă timișorenilor, ca și o stradă pietonală (VIDEO)

, a avut o intervenție în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a spus că există mai multe locuri din Timișoara, care au fost ocupate ilegal de anumite persoane, , unul dintre aceste locuri este o stradă. Strada Cezar din Timișoara, care făcea legătura între Bulevardul C.D. Loga și Parcul Copiilor, a fost închisă de proprietarii unei vile.

Aceasta a fost ocupată ilegal de intelopi, dar va fi recuperată în curând. Primarul Timișoarei a anunțat că joi a emis o dispoziție de demolare pentru lucrări ilegale pe domeniul public. “Vom intra, o să demolăm și o să redăm această stradă timișorenilor ca și o stradă pietonală”, a spus Dominic Fritz.

„Da, într-adevăr, vorbim aici despre o legătură între un bulevard istoric al Timișoarei și un mare parc, Parcul Copiilor, unde era pe vremuri o străduță și cumva sunt două vile, în stânga și în dreapta, de-a lungul străduței, să zicem, și la un moment dat, aceste clanuri care au intrat în posesia acestor vile și asta e o altă poveste, pentru că și acolo s-au făcut niște retrocedări, care, multe dintre ele, au fost ilegale. Au pus un gard și și-au extins cumva curtea pe această stradă. E un lucru care a fost cunoscut în Timișoara, dar nimeni niciodată nu a făcut nimic și noi ne-am prevalat acum de legea 50, adică de urbanism, pentru că în acte este domeniu public și în momentul în care ai construcții ilegale, adică un gard, un mic foișor și așa mai departe, pe domeniul public, nu mai trebuie să merg eu în instanță, ca primar, că asta s-a făcut în trecut, au mers în instanță cu tot felul de tertipuri. Am emis ieri o dispoziție de demolare pentru lucrări ilegale pe domeniul public și vom intra, astăzi am comunicat această dispoziție acestor clanuri, și vom intra și o să demolăm și o să redăm această stradă timișorenilor și ca și o stradă pietonală”, a explicat Dominic Fritz.

„Pe vremuri, era o legătură importantă între bulevard și parc”

„Pe vremuri, era o legătură importantă între bulevard și parc. Acum, dacă vrei să intri în parc, cumva, trebuie să ocolești 500 m ca să găsești o intrare și va fi, de fapt, o nouă intrare în acest imens parc, în Timișoara. Dar faptul că trebuie în anul 2024 încă să facem astfel de acțiuni, faptul că toată lumea a închis ochii, pe mine mă revoltă.

Nu este o situație punctuală. Am recuperat acum câteva luni o vilă întreagă, s-au falsificat acte, unde, până la urmă, am reușit să întabulez primăria pe vilă și acuma evacuăm clanul care stă în această primărie. Avem pe malul Begăi… am avut hectare de terenuri care au fost domeniu public, unde s-a construit și iarăși administrația nu doar că a închis ochii, ci e foarte evident că astfel de lucruri se pot întâmpla doar cu complicitatea administrației și nu este doar o vorbă despre ceva bani pierduți pentru domeniul public, ci este de fapt vorba despre calitatea vieții, pentru că toate aceste terenuri nu mai stau la dispoziția timișorenilor, cum ar trebui să fie”, a mai adăugat primarul Timișoarei.