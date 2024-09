Sute de pasageri au rămas blocați, în urma unei greve, pe aeroportul principal din Kenya

Sute de pasageri au rămas blocați pe aeroportul principal din Kenya, în timp ce muncitorii fac grevă în semn de protest față de preluarea planificată de către grup de afaceri din India, Adani, anunță .

Lucrătorii din aeroport cred că-și vor pierde locurile de muncă

Cozi mari s-au format în fața Aeroportului Internațional Jomo Kenyatta (JKIA) din Nairobi, miercuri dimineață, deoarece zborurile au fost întârziate și anulate.

Muncitorii au lansat un „go-slow” – în care personalul lucrează în mod deliberat încet pentru a provoca perturbări – într-o poziție împotriva propunerilor de a închiria JKIA grupului Adani pentru 30 de ani.

Sindicatul lucrătorilor din aviație susține că acordul este „opac” și ar putea duce la pierderi de locuri de muncă.

Guvernul a apărat propunerea, spunând că aeroportul funcționează peste capacitatea și are nevoie de investiții private pentru a-l moderniza.

Miercuri dimineață, zeci de lucrători ai aeroportului au suflat în vuvuzele și au scandat „Adani trebuie să plece”, potrivit imaginilor difuzate de postul local Citizen TV.

Videoclipul pare să arate și un ofițer de poliție care lovește un protestatar cu o bâtă.

Wilma van Altena, care era în vacanță în Kenya, dar și-a întrerupt călătoria pentru a se întoarce în Olanda pentru o înmormântare, se numără printre cei blocați pe aeroport.

„A fost haotic… erau sute de oameni în afara aeroportului când am ajuns și am stat prin preajmă și în cele din urmă am ajuns înăuntru”, a spus ea pentru BBC.

„Nu avem informații. Nu este nimic pe panouri, nu am auzit nimic de la compania aeriană. Trebuie să ajung acasă, dar nu am idee când se va întâmpla asta.”

Doar o treime din zborurile programate au plecat miercuri dimineață

Echipa masculină de fotbal din Zimbabwe a fost, de asemenea, blocată.

Echipa a zburat în Nairobi după un meci de calificare pentru Cupa Africii a Națiunilor din Uganda, dar nu i s-au oferit informații despre zborul lor către Harare, a declarat pentru BBC un oficial.

Șeful Kenya Airways, Allan Kilavuka, a declarat pentru BBC că doar o treime din zborurile programate au plecat miercuri dimineață.

Grevei s-au alăturat și lucrătorii din alte aeroporturi din țară.

Sindicatul Muncitorilor din Aviația din Kenya a avertizat anterior cu privire la o grevă pe termen nedeterminat, după ce guvernul nu a dezvăluit detaliile acordului cu Adani Group, unul dintre cele mai mari conglomerate din India.

Societatea de Drept din Kenya și Comisia pentru Drepturile Omului din Kenya au criticat, de asemenea, planurile, argumentând că este nerezonabil să închirieze un activ național strategic unei companii private.

Cele două părți au depus o contestație la Înalta Curte, care ulterior a oprit tranzacția pentru a acorda timp pentru o revizuire judiciară.

Data pentru o hotărâre judecătorească definitivă nu a fost încă stabilită.

În propunere, Grupul Adani ar închiria JKIA în schimbul unei investiții de 1,85 miliarde de dolari. Modernizările ar implica o nouă pistă și un terminal de pasageri îmbunătățit.

Grupul Adani a fost fondat de miliardarul Gautam Adani și operează într-o gamă largă de sectoare, inclusiv comerțul cu mărfuri, aeroporturi, utilități, porturi și energie regenerabilă.

În iulie, protestatarii kenyeni împotriva preluării au amenințat că vor închide JKIA, invocând acuzații conform cărora Grupul Adani s-ar fi implicat în practici corupte.

Adani este perceput ca fiind apropiat de premierul indian Narendra Modi și s-a confruntat de mult timp cu acuzații că a beneficiat de această relație, acuzație pe care o neagă.