Țeapa de care a avut parte un român atunci când și-a cumpărat un telefon mobil de pe internet: „Suntem oficial în urmă cu 18 ani”

Mulți dintre noi am fi tentați să cumpărăm diverse lucruri de pe site-uri la prețuri cât mai accesibile, pentru a reduce din cheltuieli. Însă, ar trebui să avem grijă la anumite detalii, pentru a nu ajunge să pierdem banii pe care vrem să îi economisim astfel. Un român care a vrut să își cumpere un de pe o platformă cunoscută, nu a citit cu atenție descrierea produsului și a ajuns să fie păcălit.

Cum a ajuns românul să fie păcălit

Bărbatul și-a povestit întâmplarea pe platforma Reddit. Acesta a vrut să își cumpere un nou și a găsit un Iphone 15 la un preț foarte accesibil și fără să citească prea mult descrierea l-a cumpărat. Ulterior, acesta a avut parte de o surpriză neplăcută,conform

„Bună ziua! Am găsit pe OLX un Iphone 15 cu un preț mult mai ieftin și l-am comandat prin curier. Din cauza prețului ireal de bun, m-am grăbit să-l comand, fără să văd că în biografie scrie «se vinde doar poza cu telefonul». Acum am rămas cu dauna și aș vrea să știu dacă am ce să fac împotriva acestei «țepe». Vă rog, ajutați-mă, că sunt disperat, nu credeam că neatenția costă atât de mult”, este mesajul care apare pe platforma de socializare Reddit.

„Asta e țeapa de se dădea pe eBay în 2007”

Utilizatorii aplicației s-au grăbit să îi spună bărbatului că aceste păcăleli se întâmplau în 2007. „Asta e țeapa de se dădea pe eBay în 2007. Suntem oficial cu 18 ani în urmă”, „Acum mult mult timp, probabil 16-18 ani, se practicau astea pe eBay. Chiar și eBay le-a considerat totuși țepe, deși se specifica în descriere că e doar poza”.

Alții l-au criticat deoarece nu a fost atent la descrierea anunțului. „Neatenția se plătește. Uneori la propriu”, „Orice livrare prin OLX are standard deschidere la livrare; deci dobitocul s-a grăbit așa tare încât a omis și asta?”, „Nu prea e țeapă dacă omul nu citește descrierea”, „Atât timp cât în descriere scrie că vinde poza, negustorul e cinstit. Că profită de faptul ca unii s-au născut ieri pe la prânz, aia e…”, sunt alte comentarii.