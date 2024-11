Temperaturile extreme vor afecta mersul trenurilor / Ce recomandă CFR Călători pentru perioada caniculei

Un nou val de caniculă lovește în aceste zile România. Temperaturile vor urca la 40 C în țară și vor depăși în toate regiunile pragul de caniculă (temperaturi de peste 35 C).

Restricții de circulație

În aceste condiții, circulația trenurilor va fi afectată. Vor fi înregistrate întârzieri mai mari decât de obicei, iar aerul condiționat nu va face față.

Suntem în mijlocul unui nou val de căldură: marți maximele vor atinge 30 C în țară, iar miercuri și joi, 39 C, conform prognozelor ANM. Luni au fost 39 de grade C în Oltenia.

Din cauza restricțiilor temporare impuse vor fi zone unde trenurile nu vor avea viteze mai mari de 15-20 km/h și se pot acumula și întârzieri de ordinul zecilor de minute.

CFR Călători că în perioada cu fenomene meteo extreme – val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat – care se înregistrează pe majoritatea secțiilor feroviare, trenurile circulă cu restricții de viteză impuse de către administratorul infrastructurii feroviare – compania CFR SA. Aceste restricții generează întârzieri în circulația trenurilor de călători.

Reamintim că în zilele cu temperaturi exterioare caniculare (de multe ori chiar și de peste 50 de grade C la soare) care se înregistrează la nivelul șinei și cutiei materialului rulant, în unele cazuri instalațiile de climatizare ar putea să nu mai asigure în parametrii optimi răcirea, funcţionând în regim de ventilație.

Recomandări CFR Călători pentru pasageri