Timp de 17 ani, un grup de oameni de știință suedezi au introdus pe furiș titlurile cântecelor lui Bob Dylan în lucrările lor de cercetare. De ce au făcut acest lucru

Din 1997, cinci oameni de știință din Suedia au fost implicați într-o practică interesantă care a durat 17 ani, despre care s-a aflat în 2014. Scopul? Au vrut să vadă care dintre ei poate folosi cât mai multe în titlurile lucrărilor lor de cercetare înainte de pensionare.

Miza pariului era o masă bună la un restaurant local

John Jundberg și Eddie Weitzburg au dat start obiceiului. Cei doi profesori de la Institutul Karolinska din Stockholm, au intitulat o lucrare de cercetare „Oxidul nitric și inflamația: răspunsul e vânare de vânt” (predictibil, era vorba despre flatulență). Cu toate acestea, într-un material din 2014 cu postul suedez The Local, Weitzburg .

„Nu vorbim despre lucrări științifice – am fi putut avea probleme pentru asta – ci mai degrabă articolele pe care le-am scris despre cercetările altora, introducerile scrise pentru cărți, editorialele și alte lucruri de genul acesta”, a clarificat Weitzburg.

Pariul a început ca o joacă între Weitzburg și Jundberg pentru că le-a plăcut Bob Dylan; mai târziu tendința a evoluat atunci când încă doi profesori li s-au alăturat, iar apoi un bibliotecar a devenit și el parte din grup.

Jonas Frisen și Konstantinos Meletis au publicat câțiva ani mai târziu o lucrare intitulată „Blood on the Tracks: A Simple Twist of Fate”, o lucrare care era despre celulele non-neurale care generează neuroni. Un bibliotecar de la institut a observat lucrarea lui Frisen și Meletis și a adus-o în atenția lui Jundberg și Weitzburg. Începând de atunci, pariul a devenit tot mai serios.

Jundberg, Weitzburg, Frisen și Meletis s-au reunit și au stabilit parametrii pariului. Omul de știință care folosea cele mai multe referințe la Bob Dylan înainte de pensionare urma să primească un prânz gratuit la un restaurant din Solna, orașul din Stockholm în care își are sediul institutul. Potrivit lui Jundberg, ar fi vorba, mai exact, de restaurantul Jöns Jacob.

Kenneth Chien, profesor de cercetare cardiovasculară, s-a alăturat celorlalți patru profesori în pariu, după ce și-a denumit lucrarea „Tangled up in blue: Molecular cardiology in the postmolecular era”. Astfel, ciudatul fan club Bob Dylan a devenit complet, iar referințele au început să crească din moment ce competiția era între cinci oameni.

De exemplu, Jundberg și Weitzburg au publicat „The Biological Role of Nitrate and Nitrite: The Times They Are a-Changin’” în 2009. Frisen a publicat apoi „Eph Receptors Tangled Up in Two” în 2010, iar Jundberg și Weitzburg au răspuns cu „Dietary”. Nitrate — A Slow Train Coming” în 2011.

Până în 2014, detaliile pariului au fost deja făcute publice. Cei cinci profesori au câștigat brusc popularitate pentru ciudatul lor concurs de versuri.

La acea vreme, Weitzburg a recunoscut „Aș prefera să devin celebru pentru munca mea științifică decât pentru citatele din Bob Dylan”, dar apoi a adăugat: „Dar da, îmi place și asta!” Cu toate acestea, nu se cunosc rezultatele pariului iar numele câștigătorului a rămas necunoscut. Și nu se știe nici dacă cei cinci profesori încă mai predau sau dacă vreunul dintre ei s-a pensionat.