Tragedia din Mamaia. Fata după care au sărit în mare să o salveze este fiica unuia dintre bărbații înecați

Au apărut noi detalii despre , în care trei turiști au murit înecați după ce au sărit în mare pentru a ajuta o fată de 16 ani. Ea este fiica unuia dintre bărbații care au murit, și a fost scoasă din apă de un tânăr care spune că atunci când a ajuns, ea era agățată de o pasarelă, iar salvamarii resuscitau bărbații.

Fata a fost trasă de curenți și nu a mai putut ajunge la mal, astfel că tatăl ei a mers după ea pentru a o salva, dar nu a reușit. În ajutor au sărit alți doi bărbați care nu au supraviețuit, conform

Pentru că erau valuri mari, steagul roșu era arborat.

Adolescenta a fost salvată de un tânăr care lucrează la baza nautică de pe plaja Cleopatra, care a mers la ea cu skijet-ul. El a spus că a găsit-o pe fată agățată de pasarela plajei Victoria.

Declarația salvatorului

„Am fost sunat de un coleg de la o bază nautică din Mamaia Nord că în zona pasarelei (n.r.- de la plaja Victoria) este o persoană în pericol de înec. Nu știam despre ce este vorba, iar când am ajuns fata era agățată în capătul pasarelei și abia se mai ținea, era zgâriată pe mâini.

Celelalte trei persoane pluteau deja și erau salvamarii care se chinuiau să îi scoată să îi resusciteze. Am apucat-o pe fată, am ridicat-o pe skijet, mi-a zis să o las puțin să se liniștească. Atunci am observat că era zgâriată pe mâini. După ce s-a liniștit am dus-o la mal și au preluat-o cei de la SMURD care deja erau acolo împreună cu poliția și jandarmeria”, a declarat tânărul, pentru Ziua de Constanța.

Fata se află la Spitalul Județean Constanța.

Intervenție dificilă din cauza valurilor mari

În dimineața zilei de 14 august, cinci persoane se aflau sub riscul de înec, iar la fața locului s-a format un lanț uman. Intervenția a fost dificilă din cauza valurilor foarte mari și a vântului.

au fost recuperate din mare.