Tragedie aviatică în Polonia. Un avion militar a luat foc (VIDEO)

Un grav accident aviatic a avut loc recent pe un aerodrom din Polonia, unde un avion militar implicat într-un antrenament s-a prăbușit. Imaginile surprinse de martori arată cum aeronava, în timpul unei manevre, pierde altitudine, se rotește și ulterior se transformă într-o bilă uriașă de foc.

Din nefericire, pilotul avionului, un instructor cu vastă experiență, nu a reușit să se catapulteze în timp util și a decedat în urma impactului.

A Polish Military M-346 Bielik plane has crashed in Gdynia as the pilot was preparing for an airshow.



