Tragedie în China: Zeci de oameni morți și dispăruți în urma ploilor devastatoare (VIDEO)

S-a dezlănțuit potopul în nord-vestul Chinei. Ploile torențiale căzute în ultimele zile au dus la prăbușirea unui pod de autostradă și la moartea a cel puțin 11 persoane. Alte zeci de persoane sunt dispărute în urma calamității, potrivit

În urma prăbușirii podului din provincia Shaanxi, președintele Chinei, Xi Jinping, a ordonat declanșarea unui efort total de salvare. Autoritatea națională de pompieri și salvare a răspuns prompt, trimițând peste 850 de lucrători de urgență, 90 de vehicule, 20 de bărci și 41 de drone pentru a ajuta la operațiunile de salvare și recuperare.

bridge collapse kills 11 after torrential rains

The bridge in province’s collapsed at around 8.40 pm on Friday „due to a sudden downpour & „, Xinhua said, citing the provincial public relations department.

