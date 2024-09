Trenul care a făcut aproape o zi de la Oradea la București. Întârierzi record pe șine

au bătut recordul la cele mai mari întârzieri înregistrate pe șinele din România. Au ajuns cu sute de minute mai târziu după ce o linie de contact s-a stricat.

Ce întârziere a avut trenul de la Oradea în București

Unul a făcut peste 20 de ore de la Oradea la București. Acesta a plecat luni din Oradea și trebuia să ajungă marți, la 5 dimineața, în Gara de Nord, dar a ajuns în jurul orei 14, conform

Defecțiunea unei linii de contact a produs întârzieri majore . Aceasta s-a rupt între stațiile Merișor și Crivadia, după ce un tren de marfă s-a stricat. Până când s-a reparat, călătorii au așteptat peste 7 ore în vagoane. Trenul a ajuns cu 510 minute întârziere în București și va pleca spre Constanța cu o întârziere și mai mare.

„Cu trenul groazei am venit acum. 7 ore de staționare în miez de noapte. Nu am avut apă, mâncare la noi. Ne-a fost teamă. Ce e mai important, nu infrastructura, că știm că e defectuoasă. Dar însoțitorul de tren pe care l-am avut nu ne-a anunțat absolut nimic. Ea a dormit liniștită, am întrebat toți ce se întâmplă. Ne-a spus că dânsa nu știe. Nu știți o jumătate de oră, o oră, dar trenul a stat 7 ore. Tremur toată și nu-mi vine să cred că am ajuns”, a spus un călător.

Abia după 15 ore de la plecare, în Craiova, pasagerii au primit apă și mâncare ambalată.

Circulație feroviară oprită din cauza unui incendiu de vegetație

Aceeași problemă a fost și la trenul București Nord- Teiuș- Cluj-Napoca. Din cauza unui incendiu de vegetație, circulația feroviară a fost oprită între stațiile Brazi-Crivina, iar două trenuri au așteptat mai bine de o oră.

Din această cauză, mai multe trenuri au ajuns cu întârziere în gara de Nord din București. Din păcate, CFR nu oferă despăgubiri călătorilor pentru întârzierile înregistrate.