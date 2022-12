Tripla epidemie care umple spitalele din România. S-au înregistrat 100.000 de cazuri noi în doar 7 zile

Spitalele din România au început să se umple în ultima săptămână. Este vorba despre cel mai agresiv val de din ultimul deceniu, care umple secțiile de terapie intensivă. În ultimele 7 zile s-au îmbolnăvit peste 100.000 de români.

Ultima perioadă a adus și o aglomerație în cabinetele medicilor de familie. Aceștia spun că pacienții vin cu și pneumonii, în timp ce specialiștii sunt îngrijorați de o triplă epidemie cu care se confruntă în prezent multe țări occidentale.

Peste 100.000 de români s-au îmbolnăvit în ultimele 7 zile

Despre perioada cu care se confruntă sistemul medical a vorbit Valeria Herdea, medic de familie și pediatru: „Peste 65% sunt viroze, cele mai multe, sub cinci ani, sunt pneumonii interstițiale, sub doi ani avem foarte multe bronșiolite, avem din păcate și gripă și covid. Am depășit demult aproape 50 de consultații pe ziua de astăzi și încă sunt 10 oameni la momentul acesta în mașină. Programările în acest moment sunt la sfârșitul lunii decembrie”, a menționat ea.

Specialiștii din domeniul medical se tem de faptul că valul este abia la început. Despre acest lucru a vorbit și Carmen Zapucioiu, pediatru Grigore Alexandrescu: „Sunt foarte multe cazuri pe boli respiratorii, adică aproximativ 80-90% dintre cazurile care se prezintă pe parcursul unei zile. Mulți pacienți ajung să stea în zona de primiri urgențe mai multe ore în așteptare de a se elibera câte un pat”, a menționat aceasta, conform .

Adrian Marinescu, infecționist, despre situația actuală din spitale

Adrian Marinescu, infecționist, a menționat faptul că sistemul medical se confruntă cu o situație destul de gravă și greu de manageriat: „Nu neapărat că e o tripandemie, dar putem spune că este o situație complicată și greu de manageriat pentru că vei avea în același timp cazuri de gripă, și ele vor crește în viitorul apropiat, viroze și infecțiile cu Sars-Cov-2”.

Despre simptomele cu care românii se confruntă în cazul unei gripe a vorbit tot Adrian Marinescu, infecționist: „Este clar că atunci când ai gripă este debutul simplu, cu dureri musculare și articulare care te pun la pat, te fac să te simți că ești bătut. Poți să ai și o viroză care să fie cu manifestări similare. Legat de infecție cu Sars-Cov-2, dacă ar fi să deosebim de o viroză, e foarte greu pentru că sunt în general forme ușoare la varianta Omicron și la subvariante și atunci e absolut imposibil fără testare. Diferența e la nivel de tratament”.

În prezent, în România s-au făcut peste 700.000 de doze de vaccin anti-omicron, varianta refăcută a serului de la Pfizer. Acest tip de vaccin poate fi făcut de oricine, indiferent de tipul vaccinului anterior.