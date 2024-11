Ultimele imagini cu Silviu Prigoană. Cum arăta omul de afaceri înainte cu câteva zile de a muri (VIDEO)

a murit, marți. Omul de afaceri avea 60 de ani.

El a suferit un într-un restaurant din localitatea Șimon și a fost transportat la spital, au transmis surse medicale pentru Acolo, însă, medicii nu l-au mai putut salva.

Unde a apărut ultima dată, public, Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a apărut, ultima dată, la podcastul lui Bursucu. Însă, podcastul nu a fost încă publicat. Luni seara, Bursucu a anunțat că podcastul va fi publicat marți, 12 noiembrie, la ora 20. Coincidența macabră este că fix în această zi Prigoană a încetat din viață.

În cadrul interviului, acesta a vorbit despre înființarea primei televiziuni de știri din România, despre cele șapte căsătorii și femeile din viața lui, dar și despre tragediile din viața lui, inclusiv moartea tatălui său.

Silviu Prigoană, o personalitate marcantă în România

Silviu Prigoană a fost o personalitate marcantă în România. Omul de afaceri a decis să iasă la pensie în 2019, la vârsta de 56 de ani de ani, cu aproximativ nouă ani mai devreme decât limita legală consemnată în lege, 65 de ani. Ulterior, și-a continuat cariera în domeniul afacerilor, potrivit .

El nu a ascuns niciodată faptul că beneficia de o pensie bună, însă s-a declarat a fi nemulțumit.

Fostul afacerist făcuse deja o solicitare în acest sens, în care a motivat că a mai muncit doi ani, după ce s-a pensionat. În urma acesteia, a primit o majorare a pensiei în luna martie și s-a ales cu 1.000 de lei în plus.

„Am primit decizia. Nu au umblat la ea, nu au mișcat nimic. Deocamdată, gheață la mal. Staționăm. Urmează să mi-o mărească după noua lege. La un moment dat. Au zis: ești băiat prea bun și prea frumos ca să-ți umblăm la ea. Dar nu aveau cum să fie în plus. Mie mi-au recalculat-o anul acesta, în primăvară. De când m-am pensionat, eu am mai contribuit. Iar decizia aceea a fost identică. Eu am avut niște contribuții extra în ultimii doi ani. A fost o mărire atunci, dar nu vreuna semnificativă. Nu m-au aruncat jos de pe fotoliu. E vorba de 1.000 de lei”, declarase Prigoană.