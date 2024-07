Un adolescent a scăpat cu răni ușoare și o mega sperietură, după ce a fost mușcat de un rechin de care s-a izbit în timp ce făcea scufundări

Dempsey Manhart, în vârstă de 14 ani, participa la tabăra de antrenament pentru salvamari juniori pe o plajă din Volusia County când a fost atacat de un în Ponce Inlet luni, 8 iulie, potrivit

Adolescentul a crezut inițial că a lovit o altă persoană

Atacul a avut loc la aproximativ 11:15, ora locală, a declarat un purtător de cuvânt al Volusia County Beach Safety Ocean Rescue.

Adolescentul, care era din comitatul Flagler, „se scufunda atunci când a fost mușcat de un rechin”, a spus purtătorul de cuvânt, menționând că martorii au observat că „în timp ce se scufunda s-a izbit de rechin”.

„Băiatul a fost tratat la fața locului suferind răni care nu-i puneau viața în pericol”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Manhart a vorbit despre incidentul înfricoșător, spunând că inițial a crezut că a lovit o altă persoană în apă.

„M-am scufundat am lovit rechinul. L-am lovit cu mâinile, apoi m-am ridicat, și s-a învârtit și a ajuns sub picioarele mele. Și cred că m-a mușcat atunci, când a fost sub picioarele mele”, a spus el.

Potrivit martorilor care au vorbit cu afiliatul CBS WKMG, rechinul a fost descris ca având o lungime de patru până la doi metri lungime.