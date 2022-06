Un bărbat din București a fost reţinut de polițiști după ce a furat bani dintr-un ghiozdan lăsat nesupravegheat într-un parc

Polițiștii din Capitală au reținut un bărbat pentru 24 de ore, după ce şi-ar fi însuşit 6.000 de euro dintr-un ghiozdan lăsat nesupravegheat într-un parc din București.

„La data de 26 iunie, poliţişti ai Secţiei 5 de către o femeie cu privire la faptul că în aceeaşi zi, în timp ce se afla într-un parc din Sectorul 1, persoane necunoscute i-ar fi sustras 6.000 de euro din ghiozdanul lăsat nesupravegheat. În urma cercetărilor şi investigaţiilor desfăşurate, s-a stabilit că bănuit de comiterea faptei este un bărbat, acesta fiind depistat şi condus la audieri”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB), citat de Agerpres.

Secția de Poliție continuă cercetările în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de însuşirea bunului găsit.

Momentan, a fost recuperată suma de 10.505 lei, iar bărbatul în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore.

Hoții au furat 100.000 de euro de la un primar din Mehedinți

Un alt caz de furt care a avut loc recent, fiind vorba despre Ionuț Gîrgă, primarul comunei Dîrvari din Mehedinți, și soția lui care petreceau la un botez, în timp ce au intrat în casa lor și au plecat cu 100.000 de euro.

Când s-a întors acasă, în satul Gemeni, Gîrgă a văzut dezordinea din camera în care erau ținuți banii și a constatat că aceștia nu mai sunt. Așa că a anunțat imediat poliția.

„Suntem distruși, ca fiecare. Soțul este foarte bulversat. Copiii erau acasă, dormeau. Nu au auzit nimic. Am fost la un botez și când am venit acasă, am găsit… ce să vă zic… dezamăgirea", a povestit soția primarului.