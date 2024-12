Un bărbat din Cluj a ajuns la spital, după ce ar fi dat foc mașinii în care se afla. Motivul pentru care a recurs la gestul extrem

Un bărbat și o femeie din Cluj-Napoca au suferit răni grave, în urma unui incendiu. Un autoturism a explodat, declanșând un incendiu puternic, după ce proprietarul mașinii, care se afla în interiorul acesteia, ar fi încercat să se sinucidă. Și soția bărbatului a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital din cauza deflagraţiei, aflându-se în apropiere în momentul incidentului.

Cu ultimele sale puteri, bărbatul în vârstă de 39 de ani a reuşit să iasă din maşina cuprinsă de flăcări, salvându-se. Imediat după aceea a fost ajutat de către martori.

„Se zbătea pe jos, era în flăcări şi am fugit cât de repede am putut să vedem ce se întâmplă, să vedem dacă îl putem ajuta. Ce am mai apucat noi să facem a fost să-l tragem mai departe, să luăm ceva stingătoare şi să încercăm să stingem incendiul, dar nu am putut să ne apropiem că, din păcate, tot exploda în continuu”, a povestit un martor, pentru .

„Pur şi simplu, când i-a dat contact domnul a sărit maşina în aer şi mi-a spart şi mie luneta, deasupra, tot sticle şi cioburi”, a spus un alt martor.

O ceartă între soți, cauza reacției extreme

Ceea ce l-a determinat pe bărbat să recurgă la gestul extrem ar fi fost o între cei doi soţi, în urma căreia acesta și-ar fi amenințat partenera că se va sinucide.

„Pe fondul unor discuții contradictorii cu soția sa, în vârstă de 34 de ani, a ieșit din locuință, s-a urcat într-un autoturism, iar ulterior, folosind un lichid inflamabil, ar fi incendiat componente ale vehiculului, ceea ce ar fi condus la propagarea rapidă a focului și deteriorarea autoturismului”, a declarat Iulian Timsa, IPJ CLUJ.

Mai multe persoane au fost evacuate din cauza incendiului

Mai multe geamuri ale blocului de lângă mașină au fost sparte în urma , iar flăcările uriaşe au topit o parte din faţada clădirii. Pompierii au fost nevoiți să evacueze câţiva locatari la faţa locului. Bărbatul a fost preluat de un echipaj de terapie intensivă mobilă, având arsuri grave. Soţia acestuia a fost găsită în stare de şoc, însă cu răni uşoare.

„Patru persoane au fost evacuate, dintre acestea o femeie a fost, de asemenea, transportată la spital. Referitor la bărbat, acesta a fost intubat la faţa locului şi transportat la spital”, a declarat Paul Olar, ISU CLUJ.

Autorităţile continuă cercetările pentru a descoperi toate circumstanţele care au stat la baza gestului extrem făcut de bărbat.