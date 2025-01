Un bărbat din Giurgiu a vândut 30 de garsoniere, deși nu erau ale lui. Polițiștii încearcă să-l găsească

Un bărbat din Giurgiu este anchetat după ce a făcut peste un milion de euro din vânzarea unor care nu erau ale lui. A mințit că este proprietar, iar cei care mai târziu i-au devenit victime l-au crezut. Persoanele păgubite, printre care se numără şi agenţi de Poliţie, încearcă să își recupereze banii, dar bărbatul le-a spus că nu îi mai are.

O garosnieră de 26 de metri pătrați din Giurgiu era „vândută” de bărbat cu mult sub prețul pieței, mai exact cu 13.000 de euro. Peste 30 de oameni au plătit avansul, fără să-și pună întrebrebări legate de preț. Abia când bărbatul nu a mai putut fi găsit, victimele sale au înțeles că au fost păcălite.

„El în 2023 a luat numai de la mine și de la câțiva prieteni peste 100.000 de euro. Am încercat cu el în toate felurile și am văzut că nu are niciun fel de gând să dea banii înapoi”, a povestit un păgubit, pentru .

Ce sumă i-a returnat bărbatul unei femei care și-a cerut banii înapoi

După ce i-a cerut banii înapoi, o femeie a trăit un uitându-se la ce sumă a primit.

„Sunt trei euro pe care i-a trimis înapoi în cont”, a spus femeia.

Păgubiţii au făcut reclamaţie la Poliţie în speranţa că îşi vor recupera banii, dar când au aflat că individul provocase o pagubă de peste un milion de euro, speranțele lor s-au năruit. În fața polițiștilor a recunoscut că a cheltuit banii rezultați din „vânzarea” garsonierelor pe diferite mașini de lux, deși nu deține permis de conducere.

Păgubiții oferă recompensă celor care oferă informații despre bărbat

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru înşelăciune, dar nici urmă de suspect. Mai mulţi păgubiţi oferă recompensă oricui oferă informaţii despre escroc.

„Într-una din situații a solicitat 5.000 de euro pentru un teren situat în intravilanul municipiului, un teren de aproape 600 de metri pătrați. O sumă infimă, zic eu. Oamenii au fost încântați de ofertă. Cea mai mare activitate a avut-o în cursul anului trecut, în primăvară. Cred că a promis toate garsonierele din blocul respectiv”, a spus Angelica David, avocat.

Sfaturi pentru a nu deveni victima escrocilor

Agenţii imobiliari te sfătuiesc să verifici atent actele imobilului în care cumperi locuinţa, să plăteşti un avans cât mai mic posibil şi să semnezi contractul în faţa unui notar pe care îl alegi tu.