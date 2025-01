Un bărbat din Timiș a astupat singur gropile de pe stradă. „Acuma e un pic mai bine așa” (VIDEO)

Un bărbat din Timiș a luat inițiativă și s-a decis să astupe singur gropile de pe strada sa, fiind o soluție temporară până când primăria o va asfalta.

Inițiativa bărbatului

Bărbatul de 57 de ani din orașul Ciacova lucrează la o firmă de construcții și i-a cerut patronului o remorcă de asphalt rece și s-a pus pe treabă. El a astupat singur gropile de pe strada sa, informează

Decizia bărbatului a venit după ce era să ajungă în șanț cu mașina din cauza gropilor.

„Aici, primăria când o lucrat, o pus pământul în drum. Cu camioneta, că am generator, am talpa de pământ, când am intrat să iau viraj, era mă duc în șanț…. Și atunci, am pus acolo asfalt de asta rece, arobat, l-am călcat cu roata”, a povestit omul.

Cei care trec cu mașinile pe acea stradă laudă bărbatul pentru inițiativa lui și se bucură că mașinile lor nu vor mai avea chiar atât de mult de suferit.

„Acuma e un pic mai bine așa. Te unge un pic pe inima, dar nu destul să facă mare diferit. Ce pot să spun, România lucrului bine făcut”, a spus un localnic.

Primarul nu este încântat de lucrarea bărbatului

Cu toate acestea, edilul nu este prea încântat de inițiativa săteanului. Acesta spune că strada este încă din pământ pentru că se mai lucrează la canalizare.

„Te–ai apucat să asfaltezi aicea gropile… No, felicitări, dar pe urmă trebuie să îl spargi înapoi, că introducem canalizarea. Noi avem proiecte de asfaltare, pe toate străzile, dar trebuie să găsim și finanțare. Dar, e clar că prima dată trebuie să introducem apă și canalul…„, a spus primarul Petru Filip.