Un celebru actor american a rămas plăcut surprins după o vacanță în Timișoara. „A fost singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât”

american Jesse Eisenberg a povestit în cadrul unei emisiuni că și-a petrecut recent concediul alături de familia sa la Timișoara, oraș despre care a avut numai cuvinte de laudă. Starul recunoaște că deși, de obicei, se simte vinovat atunci când pleacă în vacanțe, vizita în România a fost diferită și a petrecut câteva momente minunate în orașul care poartă după sine o parte atât de importantă a istoriei.

Actorul nu a precizat perioada în care a vizitat , însă există posibilitatea să fi fost în perioada august-noiembrie anul trecut, când Eisenberg filma la Budapesta pentru pelicula „Now You See Me 3”, potrivit .

„A fost minunat, i-am explicat copilului ce s-a întâmplat (n.r. în Timișoara), nu la modul violent, ci doar i-am explicat că a fost un dictator. A fost o călătorie uimitoare, orașul este minunat și totul e frumos. Aia a fost singura dată când am fost în vacanță și nu m-am urât”, a spus actorul.

Vizita sa la Timișoara a fost una cât se poate de discretă și nu există informații despre participarea actorului la evenimente publice sau despre locațiile vizitate.

Cine este Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg este cunoscut internațional pentru rolurile sale memorabile, precum cel al lui Mark Zuckerberg în „The Social Network” (2010). Interpretarea miliardarului la început de drum i-a adus prima nominalizare la Oscar, la categoria „Cel mai bun actor”. Recent, el a fost nominalizat din nou la premiile Academiei Americane de Film, de această dată la categoria „Cel mai bun scenariu original” pentru filmul „A Real Pain”.

Pe lângă activitatea cinematografică, Jesse Eisenberg este și un talentat dramaturg și scriitor. A contribuit cu articole pentru publicații prestigioase precum The New Yorker și McSweeney’s, iar pe scena teatrului new-yorkez a scris și jucat în mai multe piese cunoscute, precum Asuncion. În 2015, și-a făcut debutul în literatură, cucartea Bream Gives Me Hiccups: and Other Stories, o colecție de povestiri apreciată de critici.