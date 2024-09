Un expert în pensii a explicat ce trebuie să facă un pensionar dacă s-a reangajat, între timp: „E o aiureală” (VIDEO)

Ioana Constantin, moderatoarea emisiunii Politica Zilei, a prezentat un mesaj pe care l-a primit de la un telespectator aflat în Germania, care a spus că a primit decizia de recalculare, dar că este greșită.

„Am primit decizia de pensie, dar, din păcate, nu e corectă”

„Ieri am primit decizia de pensie, dar, din păcate, nu e corectă. Se vede de la prima privire, au preluat greșit ani de pe ultima decizie, 32 de ani, 4 luni 26 de zile. Decizia de ieri primită – 31 de ani, 4 luni, 26 de zile. Un an a dispărut, plus au afectat și punctele de stabilitate.

Întrebarea mea este la pensia anticipată, punctele de stabilitate sunt adunate acum sau când o să fiu la limită de vârstă?

La limită, spune doamna Barcari. Deci am răspuns aici, bun, deoarece în loc să iau mai mult, am ieșit cu mai puțin cuantum. După atâția ani lucrați ca economist în sistemul bancar, plus 6 ani în diaspora. Am plecat în Germania, nu de bunăvoie, ci din cauza sănătății, aveam de luat un tratament, o tabletă pe zi pentru care în România cotizam și nu beneficiam de nimic”, este mesajul citit de Ioana Constantin.

„Comunicarea este deficitară, nu e completă, nu e corectă, e năucitoare”

, expert pensii și salarizare, a comentat mesajul citit de Ioana Constantin și a explicat în cadrul emisiunii Politica Zilei și ce se întâmplă dacă te ezi după ce ai ieșit la pensie.

„Sunt foarte multe așa, în care datele de pe decizia pe legea 360 n-au nicio legătură, chiar, cu datele de pe ultima decizie, mai ales că, de multe ori, pensionarul are mai multe decizii pentru că el, dacă muncește după pensie și face cerere să se actualizeze, să se introducă în calcul punctajele, pe decizia care îi vine nu apare total puncte, ci apare doar adaosul de punctaj și atunci trebuie să mergi să tot aduni din urmă, dintr-una într-alta, și să găsești suma totală. E o aiureală, când puteau foarte bine să dea suma totală, la care s-au adăugat, puteau să pună într-o paranteză.

Deci, comunicarea este deficitară, nu e completă, nu e corectă, e năucitoare și acum au plătit aceste polițe, de ce? Pentru că și ei, la rândul lor, au trebuit să facă aceste manevre. N-au mai avut timp, că totul a fost în mare grabă și la foarte mulți dispar perioadele plătite ulterior. Și atunci sigur că nu e corect”.