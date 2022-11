Un meseriaș a fugit cu banii primiți în avans fără să înceapă lucrarea. Victima a înaintat o plângere penală

, iar un român a avut ghinionul de a angaja pe cineva care a dispărut cu banii primiți în avans fără să lucreze măcar o zi.

în cadrul grupului pentru a recupera cei 2.000 de lei și a-l acuza pe hoț de înșelătorie.

Mesajul victimei

„Aș dori un sfat sau o părere cât mai sinceră, acum o săptămână am luat de pe Facebook un așa zis meseriaș care m-a abordat în privat și mi-a lăsat numărul de telefon pentru renovarea unei băi. Inițial mi-a cerut un preț, i-am spus că eu nu dețin atât și mi-a lăsat la preț, adică din 7.000 lei mi-a lăsat la 5.000 lei, cu condiția să îl mai recomand. Ne-am înțeles că banii se dau la sfârșit. Am apucat să îi dăm 2000 avans pentru că s-a plâns la noi că nu are cu ce plăti chiria. În 5 zile trebuia să termine baia. Marți a venit cu nevasta-sa a luat banii, și au plecat după o oră pe motiv că și-a uitat penele pentru faianță și dus a fost. A doua zi nu a venit la ora stabilită, marți după două ore ne dă mesaj că nu a găsit bormașină și vine miercuri. Miercuri că e răcit. Ne-a amânat cu banii până vineri când am primit block.”

Bărbatul a mai explicat că a înaintat o plângere penală și că se află în contact pe Facebook cu rudele escrocului.