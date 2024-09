Un nou traseu turistic a apărut în România. Este învăluit în mister și într-o istorie fascinantă

O nouă a fost lansată pentru iubitorii de natură. „Drumul Urșilor” este un traseu de 25 de kilometri, învăluit în istorie și peisaje care să te lase uimit. Atracția include un sit preistoric de exploatare a sării, dar și o peisaje panoramice.

Unde se găsește „Drumul Urșilor”

Asociația Visit Mureș a postat pe pagina sa de Facebook mai multe detalii despre această nouă atracție . „Drumul Urșilor” se află în jurul satului Orșova și măsoară 25 de kilometri, transmite

„O nouă atracţie turistică se conturează frumos în Valea Gurghiului. Drumul Urşilor este un traseu tematic de 25 de kilometri, care înconjoară satul Orşova, atingând toate zonele de interes, şi care pune în valoare natura, legendele, dar şi oamenii locului. Circuitul este împărţit în 7 zone tematice, fiecare cu caracteristicile ei, cu experienţe potrivite pentru fiecare drumeţ”, este mesajul postat pe Facebook de Asociaţia Visit Mureş.

Ce atracții pot vedea turiștii pe acest drum

Zona poate oferi peisaje frumoase, iar localnicii cunosc multe povești și legende despre această atracție. „Drumul Urșilor” este format din șapte zone tematice, precum Drumul Sării, Colinele Satului, Drumul lui Popa Ursu, Poteca Sălbatică, Drumul spre Apus, Uliţa Copilăriei şi Via Ursae.

Drumul Sării include zona tainică a dealului sărat,Slatini. „Pe lângă natura deosebită, zona ascunde o istorie remarcabilă, plină de mister”, a transmis asociația. Drumul lui Popa Ursu este un traseu comemorativ a drumului pe care Popa Ursu l-a parcurs desculţ până la Reghin.

Poteca Sălbatică este o incursiune în pădurile sălbatice, iar legenda spune că acolo au locuit uriași care ar fi ascuns comori între pereții stâncoși. Drumul spre Apus oferă o priveliște uimitoare atunci când soarele începe să apună peste crestele munţilor Gurghiului.

Uliţa Copilăriei este un loc unde turiștii se pot bucura de importanța conservării naturii şi istoriei rurale. Via Ursae este o alternativă a traseului Via Transilvanica. „Pentru drumeţii care aleg să parcurgă şi această porţiune (care se va intersecta cu Via Transilvanica), aventura de pe Drumul Urşilor devine una de două zile, dar şi cu posibilitatea de a experimenta viaţa nocturnă la stână”, au mai subliniat iniţiatorii.