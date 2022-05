Un primar din Mehedinți a sărit în ultimul moment din autoturismul cuprins de flăcări

Un primar din Mehedinți și soția lui au fost la un pas să ardă de vii în autoturismul care a luat foc în mers, între Hinova și Porțile de Fier 2. Cei doi au observat că a izbucnit un incendiu la mașină și au sărit din mers. După ce și-au salvat viața, edilul a alergat spre vehiculul care rămăsese în viteză și încă rula pe drum. A intrat din nou în autoturism și a tras frâna de mână.

„După ce a luat foc m-am dat jos din ea. Am oprit contactul, dar a rămas în viteză. A plecat singură și am alergat, am sărit în ea și am scos-o din viteză”, a povestit primarul pentru

Cu ajutorul unui alt șofer a încercat să stingă incendiul, însă flăcările au ajuns rapid la câțiva metri. Autoturismul a fost stins de echipajele de pompieri. Din mașină a mai rămas doar caroseria.

Pompierii de la ISU Drobeta au concluzionat că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la cablurile electrice.