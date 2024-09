Un român care câștiga 1.600 de lei la supermarketul din sat, s-a mutat la Bruxelles unde ajunge la 3.000 – 4.000 de euro lunar, lucrând tot pentru un român

În Belgia au apărut șantiere uriașe, cu sute de , cum au fost în Spania și în Italia la începutul anilor 2000, când primii români plecau să lucreze în construcții în Europa. Pentru cei mai mulți dintre ei, Belgia nu e prima țară în care emigrează, notează .

Bărbatul își întreține tânăra familie din România din banii câștigați în Belgia

Din banii pe care îi câștigă în Belgia, Marius își întreține tânăra familie din România, soția de 24 de ani și fiica de 2, dar și mama, care a lucrat toată viață în agricultură, deci n-are niciun venit stabil, și bunicul, care a lucrat la CFR și are o pensie de 1.000 de lei.

Marius Bocai, 27 de ani, este din Rusănești, județul Olt, un sat la 35 de kilometri distanță de Caracal. Părinții lui s-au despărțit când avea trei luni și a fost crescut de mamă și de bunici.

Familia lui cultivă salată, roșii, ceapă, vinete, ardei, castraveți, grâu și porumb, pe care le vinde mai mult „la angrosiști”, pentru că nu are timp să se ocupe și de grădină, să stea și în piață, la tarabă. Când era mic, Marius ieșea cu căruța în drum, la strada principală, și vindea legume.

Munca în agricultură e grea și începe din decembrie, când se pregătesc răsadurile. „Oamenii cu grădini nu au niciodată pauză, nu se știe de sărbătoare, nu se știe de nimic: o ia din iarnă până în iarnă. Roșiile trebuie să le sapi, să le copilești, să le dai pe ață, să le stropești, să le dai la coadă. Că dacă nu le dai și nu se face la timp și le-ai scos ultimul, ai prins preț prost și nu iei nimic pe ele.”

Familia câștigă doar vara și toamna din vânzarea legumelor și a cerealelor și își „drămuiește” banii pe tot parcursul anului. Mănâncă ce produc în gospodărie, iar pâinea o fac acasă, din grâul cultivat de ei.

Marius ar fi preferat să rămână în țară, dar din banii câștigați în România nu reușește să se descurce

Lui Marius i-a plăcut mereu munca în agricultură și viața la țară, i-a plăcut să îngrijească de animale, de cal, de vacă și de oi, iar la liceul agricol materia lui preferată a fost agricultura.

Când avea 16 ani, a mers două săptămâni cu unchiul lui la piață, în Săliște, județul Sibiu, unde dormea noaptea pe un pat pliant lângă tarabă.„Când descărcam mașina, a venit o doamnă și a cumpărat un kil de roșii. Unchiu’ îmi dă cinci lei. «Ce e cu ăștia?» «Ăștia sunt primii tăi bani pe roșii.» Știam că este mult, dar mi se părea prea mult. La noi se vindeau roșiile cu 50-60 de bani, dacă le vindeai. La piață am făcut 40 de milioane într-o săptămână, nu-mi venea să cred.”

„E foarte greu pentru tineri. Am prieteni care se descurcă de azi pe mâni, deși e zonă bună de agricultură. Ca să trăiești din agricultură, trebuie să muncești enorm, trebuie să ai pe cineva care să stea numai pe piață la masă, nu să le vinzi cum le vindem noi, la angrosiști. Le cumpără de la noi cu un leu și le vinde la masă cu cinci lei.”

La 18 ani, după ce a terminat liceul, Marius a plecat să muncească în Spania la mandarine împreună cu un vecin. După cinci săptămâni, s-a întors în țară cu 300-400 de euro.

În 2017, s-a angajat la Yazaki, o fabrică de cablaje din Caracal, unde câștiga 1.300 de lei. Când intra în fabrică, pe piele îi apărea o alergie care îl făcea să se scarpine până îi dădea sângele. N-a rezistat mai mult de câteva săptămâni.

Și-a găsit de lucru în sat ca dulgher, la un patron care i-a promis că-i dă 1.800 de lei pe lună la negru. A lucrat patru luni, dar nu l-a plătit decât două.

Au plecat să-și găsească un viitor în alte țări

S-a angajat la supermarketul din sat, unde avea contract de muncă și câștiga 1.600 de lei. Deja o cunoscuse pe iubita lui, Florina, care se mutase la el. „Mă descurcam cam greu. Mă mai duceam la pădure după lemne și le vindeam. Așa m-am descurcat.”

Familia lui se ocupa de grădină, iar Marius lucra și în agricultură când se întorcea de la serviciu. Într-o zi a leșinat din cauza epuizării și a ajuns la spital.

În 2019, el și Florina au plecat să muncească în Anglia, la curățenie, unde i-a chemat o mătușă. „Vroiam și noi niște condiții, vroiam o mașină”, spune Marius. Casa țărănească din Rusănești, cu veceu în curte, avea nevoie de o renovare.

Au aterizat pe aeroportul din Luton în decembrie. I-a luat un taximetrist român și i-a dus într-o casă cu mai multe cupluri din România. Făceau curățenie în case particulare și mergeau de la o adresă la alta – erau plătiți cu 7,75 lire pe oră și câștigau împreună în jur de 2.800 de lire pe lună.

Marius, care avea permisul de un an și condusese doar duba patronului de la magazin prin sat, a trebuit să conducă prin Londra și prin împrejurimi o mașină cu volan pe dreapta.

S-a descurcat și a căpătat experiență de șofer în Anglia. Au schimbat mai multe locuri de muncă: au lucrat la o fabrică de carne de rață, la un depozit de haine, Florina a fost bonă și Marius manipulant de marfă la magazinul românesc.

După un an și jumătate, când Florina a rămas însărcinată, s-au întors din Anglia fără să fi pus prea mulți bani deoparte. „Ce câștigam trimeteam acasă”, spune Marius. „Eu acasă am pământ, am pe bunicul și pe maică-mea. Trebuia să trimet să se ocupe de pământ, să-l are, să-l samene.”

Bărbatul câștigă acum 3.000-4.000 de euro net pe lună, în funcție de orele muncite

În 2022, după ce s-a născut fiica lui, Andrada, Marius a lucrat o perioadă în Germania, apoi s-a angajat la firma Roteam din Belgia, unde muncește de doi ani.

E cel mai bun loc de muncă pe care l-a avut vreodată și e mulțumit financiar – câștigă 3.000-4.000 de euro net pe lună, în funcție de orele muncite. Marius trage tare, pentru că vrea să-și aducă în Belgia tânăra familie, și lucrează câte 260-280 de ore pe lună. Cosmin Râță, proprietarul firmei, i-a promis că-l ajută să-și găsească chirie, să-și înscrie fetița la creșă și să-i facă acte soției lui, Florina.

