Un șofer român de TIR devine erou în Germania. El a salvat viața unui coleg de breaslă, sărind în flăcări

, Nikolas Raducu Iorga, a devenit eroul zilei în Germania. A salvat viața unui șofer german într-un accident, extrăgându-l dintr-o cabină în flăcări. Ilie Matei, cunoscut drept „Omul șoselelor”, a făcut gestul eroic cunoscut pe rețelele de socializare.

Nikolas Raducu Iorga, un exemplu de curaj și solidaritate

„Poti spune multe despre fie ele vorbe grele sau cuvinte de lauda. Insa orice ati gandi despre ei, oamenii astia sunt uneori ingeri pazitori ai soselelor pe care le tranziteaza. Acesta este si cazul lui Nikolas Raducu Iorga, unul dintre colegii nostri care astazi a intervenit pt a isi scoate si a le acorda primul ajutor colegului neamt si slovak implicati in accidentul de pe A30 Germania. Mai bine va povesteste el, ca eu nu prea le am cu cuvintele”, scrie Ilie Matei pe pagina sa de Facebook, potrivit Stiridiaspora.

Tânărul curajos care a intervenit pentru a-și salva colegii afirmă că a plecat din acel loc, renunțând la orice așteptare de recunoștință sau apreciere.

Accident grav pe autostrada spre Ulm

„Mergeam Spre Ulm, ma duceam spre garaj, veneam dinspre Bad Salgau pe 30 care e autostrada acum. Un coleg neamt, cel pe care l-am scos, dădea sa depășească pe un slovac cred ca era, eu fiind mult in spatele lor. Și deodată il văd ca ii intra in spatele stânga lu’ colegul slovac de i-a rupt toată prelata și ii acroșează și cabina după care părăsește autostrada și se oprește in copacii aia cu pământ de pe margine. In momentul ăla am încetinit și am dat drumul la avarii, ca sa opresc traficul din spate, ma dau și pe banda doi, ca erau doar doua benzi. L-am văzut pe slovac ca a coborât și fugea spre cabina la Neamț iar eu trecând pe lângă el și văzând ca își ținea mâna pe geam și sânge, am zis ca gata tre’ sa opresc indif ce ar fi. Acum ajuns la cabina colegului Neamț, ii ieșea si fum de sub cabina, țipam la el sa se trezească, eu in mintea mea in acel moment credeam ca doarme.

Pana la urma, am zis ce o fi o fi, i-am deschis USA la cabina trag de el sa se trezească, ii dau o palma si se trezește omul. Acum ii zic sa stea liniștit, in timp ce sunam la 112 dar am uitat efectiv orice limba. S-a mai oprit un domn cu o duba, i-am aruncat telefonul lui sa vorbească cu autoritățile si l-am dat jos pe om, conștient slava. Am cerut tot lu’ ăla care vorbea la telefonul meu sa îmi aduc o trusa de prim ajutor, și am început sa ii pun comprese la om la mâna și la cap ca se tăiase tot de cioburile din parbriz. S-au oprit mai mult apoi, după ce l-am pansat cât de cât, i-am dat o sticla de apa și apoi m-am urcat in camion și am plecat. N-am stat sa zic la nimeni cum ma cheamă și cine îs. Eram băiatul cu tandem de la DHL.

Vedeti voi, astia sunt baietii de pe sosele, uneori grabiti, alteori nervosi, dar oricand pregatiti sa fie sprijin pt cei care au nevoie! Ma inclin, Nikolas Iorga! Meriti mai mult decat sa ramai anonimul care a salvat 2 vieti !”, își încheie Ilie Matei postarea.