Unii turiști americani au plătit 6.800 de dolari pentru noile bilete spre casă, după ce au fost la Wimbledon iar din cauza defecțiunii Microsoft, zborurile lor au fost anulate

Stephanie Thompson, care se îndrepta acasă la Dallas, Texas, a declarat că familia ei, care se afla în Marea Britanie pentru a participa la Wimbledon și Open Championship din Troon, nu a putut contacta British Airlines sau American Airlines pentru sprijin.

Turiștii spun că nimeni nu i-a ajutat cu informații

Vorbind de pe aeroportul din Edinburgh, Thompson a spus agenției de presă PA: Trebuia să plece la 9:25 și să se schimbe în Heathrow la 11 și trebuia să ajungem la Dallas astăzi.

Nu am putut primi un răspuns de la nimeni. British Airways a tot închis telefonul spunând că are prea multe apeluri în acest moment. Am așteptat un răspuns de la American (Airlines) pentru aproximativ o oră și 10 minute înainte să închid telefonul.

Tocmai am plătit 6.800 de dolari pentru o călătorie dus spre casă, sperăm să plecăm în seara asta, nu știam ce altceva să fac. Am vrut să găsesc neapărat ceva care să ne ducă acasă.

O altă turistă americană, Debbie, și familia ei, au spus că zborul lor către Boston a fost de asemenea anulat.

a anunțat, vineri, o întrerupere a serviciilor, care-i afectează aplicațiile Microsoft 365. „Serviciile noastre sunt îmbunătățite pe măsură ce continuăm să luăm măsuri de atenuare”, a transmis compania.

a produs perturbări grave în serviciile de telecomunicații din întreaga lume. Sunt afectate servicii de urgenţă, bănci, companii aeriene, inclusiv WizzAir şi RyanAir, companii feroviare, televiziuni și alte industrii.