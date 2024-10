Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional (SEN) în seara zilei de 15 octombrie 2024, după o oprire controlată, potrivit unui raport al Nuclearelectrica

N Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic National in seara zilei de 15.10.2024.

Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost oprita in mod controlat in seara zilei de 10.10.2024 in vederea realizarii unor lucrari de intretinere a unor echipamente pentru asigurarea functionarii optime in perioada anotimpului rece, lucrari ce puteau fi realizate doar cu reactorul in stare oprita.

Oprirea controlata si lucrarile de intretinere nu au avut impact asupra securitatii nucleare, personalului si populatiei, acestea realizandu-se in conformitate cu procedurile aplicabile in astfel de situatii, transmite Nuclearelectrica.