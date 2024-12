Unui sibian i-a crescut pensia cu 5.930 de lei după recalculare. Câți bani va primi de la stat din septembrie

În județul Sibiu au fost recalculate 99.254 de pensii, din care 83.560 au fost majorate – un procent de circa 83%, informează publicația locală Creșterea medie e de 524 de lei.

Cea mai mare creștere de pensie din județul Sibiu

Dacă acum pensia medie în județ e de 2.296 de lei, după creșterea medie este 524 de lei.

„Cea mai mare diferență, din Județul Sibiu, ca urmarea a recalculării este de 5.930 lei. Pensia de care acesta beneficiază este de 19.768 lei, iar după recalculare este de 25.698 lei. Cuantumurile menționate sunt brute”, au transmis oficialii Casei de Pensii Sibiu, pentru sursa citată.

La nivel național peste 3,8 milioane de pensii, respectiv 82,56%, au fost majorate ca urmare a recalculării, creșterea medie fiind de 622 de lei, potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu (PSD).

Pensiile sub 3.000 de lei nu vor fi impozitate

Aceasta , luni, că pensiile mai mici de 3.000 de lei nu vor fi impozitate.

„De la 1 octombrie, pensiile sub 3.000 de lei nu se mai impozitează!

În această seară am o veste bună pentru #pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice: nicio #pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată!

Astfel, de la 1 octombrie 2024 va crește pragul de impozitare a pensiilor de la 2.000 de lei, cât este acum, la 3.000 de lei.

Impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei”, a transmis Simona Bucura Oprescu.