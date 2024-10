”Va fi un cutremur mare! Se va zgudui totul”. Carmen Harra a făcut mai multe previziuni îngrijorătoare pentru România

vine cu previziuni înspăimântătoare pentru țara noastră.

Ce previziuni a făcut Carmen Harra

Acest an este unul karmic, după cum a spus Harra, iar ultimele luni nu o să fie unele prea blânde pentru români. Clarvăzătoarea a anunțat că va avea loc și un mare.

De asemenea, a făcut previziuni îngrijorătoare și în ceea ce privește economia țării, potrivit .

Carmen Harra a spus că ultimele luni ale anului 2024 o să fie unele cu un impact puternic pentru români.

Clarvăzătoarea a anunțat că vor avea loc schimbări importante pe plan politic, dar face și previziuni sumbre în ceea ce privește economia și inflația, subliniind că românii trebuie să scape de obiceiul de a pune banii la ciorap.

„Este un an care ne șochează, ne pune pe gânduri”

În ceea ce privește cutremurul puternic, Harra a spus că ar urma să aibă loc în următoarele luni și va crea multă panică. Mai mult, ea spune că schimbările radicale ce urmează să aibă loc îi vor afecta pe oameni și o să fie copleșiți de stres.

„2024 este un an karmic, afectează economia și inflația. Ar fi bine să investim banii decât să-i ținem la ciorap. În 2024 așteptați-vă la niște schimbări care or să vă uimească. Este un an care ne șochează, ne pune pe gânduri, ne aduce în lumină lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm.

Este un an care ne aduce în față evenimente peste noapte, atenție la cutremure. Va fi un cutremur mare, se va zgudui totul. Oamenii încep să se retragă în zone montane, pentru că se simt feriți. Totul este la nivel psihic și mental, din cauza stresului oamenii dezvoltă tot felul de tulburări.”, a spus Carmen Harra, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.