Veste bună pentru cei care locuiesc la bloc. Ministrul Energiei a făcut anunțul mult așteptat: „În jur de 700 de lei”

Sebastian Burduja a declarat că conform legii, cetățenii români care nu instalează repartitoarele de căldură până la sfârșitul lunii decembrie să fie amendați cu 1.000 de lei.

„De prin 2014, România are această obligativitate setată la nivel european de montare a acestor repartitoare și conform legislației în vigoare, există riscul aplicării unor amenzi de aproximativ 1.000 de lei pentru românii care nu au reușit să își monteze astfel de dispozitive. Din proiectul nostru de lege și nu este doar un proiect liberal, este foarte important să spun că există și inițiatori de la PSD și de la UDMR din Comisiile de Specialitate de la energie, industrie, practic, derogăm și amânăm cu un an aplicarea acestor măsuri”, a declarat Sebastian Burduja, la .

700 de lei pentru românii defavorizați

că proiectul de lege propune acordarea unui sprijin financiar de aproximativ 700 de lei din partea statului pentru românii defavorizați care nu își pot permite instalarea repartitoarelor.

„Și în premieră, pentru că totuși noi din 2014 tot amânăm cu un an, dar pentru prima dată dăm și un sprijin românilor prin Fondul pentru modernizare. Deci, practic, prin acești bani europeni, în jur de 700 de lei vom oferi românilor care nu își permit montarea acestor repartitoare. Noi am definit categorii, persoane și familii vulnerabile cu un venit lunar sub 2.000 de lei pe membru de familie și sperăm că acest ajutor îi va motiva pe tot mai mulți români să își monteze aceste dispozitive în următorul an de zile. venim în sprijinul românilor și îi rugăm să stea liniștiți pentru că nu îi amendează nimeni. Prin aceste repartitoare românii vor avea o evidență a consumului și plătesc atât cât consumă ”, a mai spus ministrul.