Vești proaste pentru mii de cupluri. Guvernul nu va mai susține programul de fertilizare in vitro, în 2024

Guvernul unei țări cu natalitate în declin se confruntă cu dificultăți financiare pentru susținerea in vitro. Mii de cupluri vor fi informate că nu vor mai primi sprijinul statului pentru a avea copii, iar în primele șase luni ale acestui an, România a înregistrat cel mai scăzut număr de nașteri din istoria sa de când se fac statistici.

Guvernul nu va mai susține programul de fertilizare in vitro, în 2024

Finanțarea programului va fi întreruptă începând cu anul viitor, în ciuda numărului mare de persoane interesate.

Programul era accesibil și simplu. singure cu vârste între 20 și 45 de ani puteau participa, furnizând câteva documente: acte de identitate, adeverință de asigurat, declarație că nu participă la alte programe similare, precum și un document medical ce atestă diagnosticul de infertilitate și indicația pentru procedura FIV. Toate aceste documente puteau fi trimise și online, scrie .

„De suma care a fost propusă ca amendament, credite de angajament cu suma de 348 367 lei si creditelor bugetare cu suma de 248 367 lei prevăzut în bugetul Ministerului, deci nu era nicio suma exagerata faţă de alte Ministere. Am avut discuții dar din pacate la Ministerul Finantelor nici nu au stat la discutii cu noi, am încercat sa discutam, am fost tratati asa cum considera ei ca trebuie sa fim tratați din păcate”, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei.

Ce valoare aveau voucherele

Ministrul Finanțelor nu a răspuns pentru a explica decizia. În ultimul an, s-au născut 52 de copii, iar alte 1.000 de sarcini sunt în desfășurare prin program.

„Sunt două. Sunt vouchere pentru procedura în sine, pentru fertilizare in vitro, 10.000 de lei în valoare de 10.000 de lei pe care cuplul îl lasă la noi în momentul în care a început procedura, am demarat procedura de fertilizare, un alt voucher de 5.000 de lei pentru medicamente şi medicamentele sunt destul de costisitoare”, a spus Deliana Predoi, medic obstetrică – ginecologie.