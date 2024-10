Vin sărbătorile, vin sărbătorile... din octombrie: Anxietatea legată de festivitățile de Crăciun care încep tot mai devreme e cât se poate de reală, arată un studiu

Datele unui studiu susțin impresia multora dintre noi că mărfurile, cântecele și decorațiunile cu tematică de Crăciun apar cu mult prea mult înainte de sezonul de sărbători. Halloween-ul încă nici nu s-a consumat, dar mai înspăimântor este că deja Crăciunul pare că e la o zi distanță.

Crăciunul vine din ce în ce mai repede

O analiză Guardian arată că mormăitul celor anxioși care comentează cum „Crăciunul vine mai devreme în fiecare an” este de fapt justificat. Cifrele din marile supermarketuri, buletinele de știri locale și piesele din Top 40 din Marea Britanie confirmă ceea ce oamenii bănuiau deja de mult timp: că anxietatea timpurie legată de cântecele și reclamele cu tematică de Crăciun – un fenomen cunoscut sub numele de „Christmas creep” – este de fapt foarte reală și pe alocuri justificată.

Studiul a măsurat și când o melodie de Crăciun intră pentru prima dată în Top 40 de single-uri din Marea Britanie în fiecare an, iar ceea ce a descoperit demonstrează o f , încă din anii 1990.

Anul trecut, două melodii au intrat în topuri în săptămâna începând cu 10 noiembrie: Wham’s Last Christmas (în locul 37) și All I Want For Christmas is You a Mariah Carey. A fost pentru prima dată când două piese de Crăciun au ajuns în topuri atât de devreme.

Până și piețele tradiționale de Crăciun apar din ce în ce mai devreme

În anii 1990 și începutul anilor 2000 era mult mai obișnuit ca o melodie de Crăciun să ajungă în Top 40 doar în ultimele două săptămâni ale anului (Stay Another Day de la East 17 – pe care echipa Guardian Data Journalism o consideră oficial o melodie de Crăciun – a fost un excepție notabilă, ajungând pe locul 7 în 27 noiembrie 1994).

Cel mai timpuriu hit de Crăciun găsit de a fost Mistletoe de Justin Bieber, care a intrat în Top 40 pe 23 octombrie 2011, în timpul apogeului carierei sale (în 2021, revista Rolling Stone a inclus Mistletoe pe lista sa cu cele mai proaste melodii de Crăciun din toate timpurile).

Din 2014, Official Chart Company a inclus date de streaming în clasamentele sale – ceea ce sugerează că motivul pentru care aceste melodii pot apărea mai devreme este pur și simplu pentru că nu le putem rezista.

Cel mai probabil, veți auzi pe cineva mormăind că și în cazul cumpărăturilor Crăciunul vine mai devrme decât ar fi normal – și nu fără motiv. Cifrele compilate pentru Guardian de firma de cercetare cu amănuntul Assosia arată că, de fapt, Crăciunul începe deja din vară, dacă e să ne luăm după prima dată de vânzare a specilităților de Crăciun.

Până și piețele tradiționale de Crăciun apar din ce în ce mai devreme în calendarul consiliilor locale și majoritatea se deschid cel târziu la jumătatea lunii noiembrie în Europa.