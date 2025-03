Cu ce probleme de sănătate se confruntă Maria Popovici. „A fost cea mai nașpa chestie fizică prin care a trebuit să trec”

Un anunț pe care l-a făcut recent i-a pus pe jar pe fanii comediantei. Aceasta a mărturisit că traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății, confruntându-se cu simptome pe care le-a descris ca fiind extrem de greu de suportat.

În plin turneu, comedianta s-a îmbolnăvit de B. În ciuda simptomelor severe pe care le-a resimțit, Maria Popovici a continuat să urce pe scenă. Deși a fost la spital și medicii i-au confirmat că boala își urmează cursul normal, vedeta recunoaște că recuperarea este grea și că obosește chiar și după câteva minute de mers pe jos, potrivit .

Totodată, această experiență i-a schimbat perspectiva asupra vaccinării, fiind hotărâtă ca toamna viitoare să apeleze la această măsură de prevenție.

„Gripa B a fost cea mai nașpa chestie fizică prin care a trebuit să trec până acum de când sunt adult. Nici nu îmi pun problema să nu mă vaccinez la toamnă – fiecare face ce vrea, zic de mine, nu-mi săriți în cap. Sunt încă în turneu și am avut până acum 4 show-uri la care am urcat vai-mama-mea pe scenă, mai am 5…

Am fost ieri la spital și se pare că își urmează cursul normal, nu s-a înrăutățit… dar te refaci foarte greu. Obosești și de la 5 minute de mers pe jos, ți-e greață, ai amețeli și ceață mentală. Tot timpul îți aduci aminte să ai grijă de sănătatea ta atunci când ți-e rău… Vă las un reminder să aveți grijă de voi, căci atunci când e nașpa, e nașpa rău”, a scris Maria Popovici pe rețelele sociale.

Stări de anxietate și depresie, printre simptomele mai puțin cunoscute ale gripei

Maria Popovici nu a reșimțit simptomele caracteristice gripei doar la nivel fizic, ci și la nivel psihic. Comedianta a mărturisit că s-a confruntat și cu stări de anxietate și depresie, un efect pe care nu mulți îl iau în considerare.

„Să nu vă mirați dacă după o gripă nasoală experimentați stări de anxietate și depresie, se pare că există câteva cauze, vă las în story-ul următor”, a mai spus comedianta.

Maria Popovici a încheiat cu un mesaj pentru urmăritorii ei, îndemnându-i să aibă gijă de sănătatea lor.