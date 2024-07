Vom avea pene de curent masive, în România, în vara aceasta? Se preconizează consum record de energie. Ciprian Cherciu: Este o lipsă gravă de strategie (VIDEO)

“Așteptați-vă și la . Sistemul nu poate susține o utilizare masivă a aparatelor de aer condiționat”, avertizează ministrul Energiei, . Totul s-ar putea petrece în contextul consumului la niveluri record. Pentru a putea suporta un astfel de consum, România importă energie la prețuri uriașe.

„România consumă foarte puțină energie electrică chiar și în aceste momente de vârf”

Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie, a fost întrebat într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru, dacă e posibil să avem niște pene masive de curent din cauza consumului prea mare de energie.

„Aș exclude varianta asta, cel puțin, dacă mă uit la momentul de față cât produce România și cât consumă. Se pare că noi nu putem sta la o stare de normalitate. Noi fie consumăm prea puțin, aduceți-vă aminte că nici 2 luni nu au trecut de când Transelectrica se plângea că e consum prea mic în România, acum la faptul că am putea să avem un consum prea mare. Deci, în continuare, România consumă foarte puțină energie electrică chiar și în aceste momente de vârf. La ora asta, România consumă vreo 7000 de megawați, iar Polonia, o țară care nu e dublă ca populație față de România, consumă 21.000 de megavati, deci de 3 ori mai mult, ca să vă dați seama.

Problemele care apar, în schimb, în sistem și care sunt reale și pot genera niște întreruperi de furnizare țin de faptul că nu s-a investit absolut deloc în capacitățile de stocare a energiei electrice”, a spus jurnalistul.

„Este o lipsă gravă de strategie”

„Cum spunea și domnul Burduja, în timpul zilei avem producție la un preț foarte bun, iar seara, când nu mai avem producție din solar, ne trezim cu prețuri foarte mari, pentru că trebuie să importăm. Dacă am fi avut stocare în baterii, nu doar că nu discutam despre posibile întreruperi de furnizare, dar am fi avut și un preț foarte mic al energiei pentru acest interval orar și oamenii ar fi plătit mai puțini bani.

Am văzut că se discuta și de o investiție în baterii de 20 de milioane de euro, în acest an, adică undeva la 100 de megawați. Am fost surprins să aflu că informația a venit chiar de la minister. Este ca și cum te-ai apăra cu o umbrelă de un taifun, cam asta este comparația. Ca să vă dați seama, România ar avea nevoie probabil de vreo 2000 de megawați și avea și bani. Noi ca țară am avut banii pentru că am plătit vreo 3 miliarde de euro doar pe subvenția la energie electrică anul trecut.

Cu un miliard, deci cu 30 % din subvențiile respective, noi am fi reușit să asigurăm această stocare, adică și un preț mai bun, ca statul să nu mai plătească subvenții, să nu mai plătească de la buget diferența asta de preț, și am fi stat și liniștiți în perioadele acestea de vârf, consumând bineînțeles, energie verde, stocată și produsă în timpul zilei și consumată în timpul serii. Deci este o lipsă gravă de strategie”, a mai adăugat Ciprian Cherciu.